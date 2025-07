Pesaro, arriva “Shopping sotto le stelle”

Tutti i giovedì sera d’estate in centro storico a Pesaro una proposta che unisce commercio, cultura, arte, enogastronomia e intrattenimento per cittadini e turisti

PESARO – Giovedì 17 giugno è “Shopping sotto le Stelle”. Fino al 28 agosto, per tutti i giovedì d’estate, negozi e musei aperti, mercatino dell’antiquariato, street food, arte, concerti degli alunni del Conservatorio, iniziative per grandi e piccoli: una proposta che unisce commercio, cultura, arte, enogastronomia e intrattenimento. Un’occasione mettere in rete le attività e per vivere il centro storico che si accenderà di luci, suoni, colori e sapori, anche grazie alle proposte dei commercianti che si stanno organizzando per creare iniziative.

Il programma dei concerti del giovedì sul palco della Biosfera

17 luglio ore 21.15- Il Quartetto Tancredi, (foto) formato da Michele Matteo Morici (violino), Alice Agostinelli (violino), Chiara Avati (viola) e Alessio Ferranti (violoncello), nasce tra le aule del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, dove i quattro musicisti si incontrano e iniziano a condividere un percorso di approfondimento cameristico sotto la guida del Maestro Marco Facchini. L’incontro artistico tra i quattro musicisti si consolida nel tempo in un’intesa profonda, sia musicale che personale, dando vita a una formazione che oggi si avvia a diventare un quartetto stabile. Il repertorio affrontato finora spazia dai grandi capolavori di Mozart, Beethoven, Dvorak e Mendelsshon. Il quartetto si è già esibito in varie occasioni pubbliche, riscuotendo apprezzamenti per l’equilibrio sonoro, la cura interpretativa e la coesione esecutiva.

Tra le prime esibizioni del percorso concertistico si segnalano concerti a Lucrezia, Fossombrone e Pesaro, in rassegne e contesti promossi dal Conservatorio e da istituzioni locali. In continua evoluzione, il quartetto prosegue il proprio percorso formativo con passione e dedizione, con l’obiettivo di sviluppare un’identità artistica originale e riconoscibile nel panorama cameristico.

31 luglio ore 21.15– Giacomo Arcangeli (chitarra)

7 agosto ore 21.15 – Quartetto di Clarinetti: Federico Ciacci, Veronica Ceccaroni, Petru Zdrobau, Ivan Georgiev

14 agosto ore 21.15 – Duo piano e voce: Viola Ruggeri (voce), Francesco Stefanelli (piano)

21 agosto ore 21.15 – Jazz Trio: Maurizio Simonari (pianoforte), Enea Gulini (basso), Michelangelo Campanelli (batteria)

Musei e luoghi della cultura

Casa Rossini: (dalle 21 alle 23)

Museo Diocesano🙁dalle 16.30 alle 22.30)

Sinagoga: (dalle 17 alle 20)

Museo Nazionale Rossini: (dalle 20.30 alle 23.30) Ogni giovedì il museo si potrà visitare anche in orario straordinario serale e una volta al mese si attiverà una speciale visita guidata per il ciclo “Ah, che bel vivere”: storie e volti attorno al maestro Rossini. Una serie di interessanti approfondimenti dedicati a figure storiche che hanno intrecciato i loro destini con quello di Gioachino. Attraverso racconti, documenti e testimonianze, ogni incontro sarà un’opportunità per conoscere da vicino alcuni protagonisti della vita pubblica e privata del celebre compositore. Ecco il programma:

17 luglio h 21- Carolina di Brunswick: si ripercorrono le vicende della figura storica di Carolina, regina consorte del Regno Unito e donna dallo spirito indipendente, che giunse a Pesaro e fu appassionata di musica e ammiratrice di Rossini, con cui ebbe pero un rapporto complesso.

31 luglio h 21 – Niccolò Paganini: il racconto della sincera amicizia tra il leggendario violinista genovese e Rossini, legati da una profonda ammirazione reciproca. Si parlerà dei loro incontri, delle collaborazioni artistiche e delle affinità che univano due delle personalità più geniali del panorama musicale dell’Ottocento.

28 agosto h 21 – Olympe Pélissier: si va alla scoperta del ruolo cruciale di Olympe, seconda moglie di Rossini, nell’ultima stagione della vita del compositore. Modella e donna colta, fu una figura centrale nei suoi ultimi anni, lo accompagnò con discrezione dopo il ritiro dalla scena operistica, sostenendolo nella vita privata, affettiva e quotidiana, e nella gestione della sua eredità.

Visita guidata 17 luglio, 31 luglio, 28 agosto 2025 h 21

Compresa nel biglietto di ingresso (prenotazione consigliata)

Info e biglietti: https://museonazionalerossini.it/

Centro Arti Visive Pescheria: (dalle 21 alle 23)

Anche questa settimana via Tebaldi sarà la via dell’arte, viaCavour sarà la via dello street food con remember Oro Nero dj Fratta e vocalist, in via Passeri le tipicità, via Almerici propone il “festival via di fuga”. Poi piazzetta Mosca si animerà con leserate a tema della Casetta Vaccai e l’aperitivo alla scoperta dei “sotterranei misteriosi” con Pier Roberto Renzi, dalle 19, una serata per esplorare cosa si cela dietro le nostre mura (info e prenotazioni: 3334405935). Le esposizioni in via Castelfidardo, filodiffusione in via Curiel, la mostra fotografica sui mestieri in via Morselli (foto di Bibiana Smerilli).

Note Oliveriane2025, giovedì 17 luglio, il Cortile di Palazzo Montani Antaldi, alle 21, ospita il secondo appuntamento della rassegna musicale tra suoni, parole e ricerca musicologica: Laudate Dominum, un focus sulla figura del compositore pesarese Vincenzo Pellegrini (1562–1630). La musicologa Maria Chiara Mazzi guiderà un racconto storico con gli interventi musicali del Coro Jubilate di Candelara diretto da Willem Peerik, in collaborazione con il Festival Musicae Amoeni Loci.

Vaghe Stelle dell’Orsa, nel cortile di Palazzo Gradari, propone l’appuntamento con il poeta genovese Alessandro Rivali, la poetessa santarcangiolese Annalisa Teodorani e il traduttore ed esperto di poesia greca, Andrea Di Gregorio, che curerà un omaggio speciale a Kostantino Kavafis. L’arpa di Elisabetta Rossi e il flauto traverso di Cristina Flenghi saranno la colonna sonora di questa ultima serata. Le letture di Hikmet e Kavafis saranno in versione bilingue, Laura Corraducci ne curerà la lettura in lingua italiana.

In piazzale Collenuccio torna il mercatino dell’antiquariato. Ogni giovedì sera d’estate, fino alle 23, piazzale Collenuccio si trasformerà in un salottino da non perdere per gli appassionati dell’antiquariato e del collezionismo. Tanti gli espositori che offrono pezzi raffinati provenienti da dimore nobili borghesi ma anche prodotti rustici che provengono dalla tradizione contadina. Senza dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i vecchi giocattoli, i mobili, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità che vi sorprenderanno. Oggetti e accessori per le vostre case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare. Visitare questo delizioso mercatino vi farà divenire parte dello stesso, perché anche le persone che lo frequentano si riconoscono e si arricchiscono di particolari, eccentricità e unicità, trasformando la giornata in una piacevole passeggiata nella memoria.

Come ogni giovedì il trenino del mare che fermerà in piazzale Lazzarini, via Branca, via Pedrotti, via Sabatini, Corso XI Settembre.

Come ogni giovedì sarà attiva la “caccia agli WOM”: ogni attività commerciale che ha aderito al progetto WOM esporrà un Qr Code, che gli acquirenti potranno scannerizzare, ottenendo sconti e agevolazioni e gadget della CTE. Il progetto WOM, sostenuto dalla Casa delle Tecnologie Emergenti, consiste in una raccolta crediti che i cittadini possono collezionare in modo anonimo come riconoscimento del valore delle proprie azioni, ad esempio visitando musei, pedalando, facendo volontariato, ma anche acquistando nei negozi il giovedì sera.