Pesaro, arriva in città pieno di precedenti per spaccio: scatta subito il foglio di via

PESARO – Continua la pressione della Polizia contro lo spaccio cittadino.

La Polfer ha rintracciato un cittadino nigeriano destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione della Questura per lo spaccio al parco Miralfiore. Preso alla stazione di Pesaro, è stato portato a Villa Fastiggi, considerato uno dei 19 spacciatori dell’operazione Cento fiori.



La squadra mobile ha rintracciato anche un altro cittadino nigeriano con precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti. Era arrivato a Pesaro da poco ed è stato subito munito del provvedimento di foglio di via dalla città dal Questore. L’impegno dei poliziotti continua dopo la vasta operazione che ha visto l’emissione di 19 misure cautelari per spaccio.