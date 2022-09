Pesaro, arriva il circo Orfei e scatta subito il presidio animalista

PESARO – Il circo Orfei a Pesaro. E subito scatta il presidio animalista. Sabato 10 settembre dalle ore 16:30 alle ore 17:30 l’Oipa Pesaro organizza attività di informazione e sensibilizzazione pacifica e non violenta, in modo che le persone scelgano di non entrare. Appuntamento nel parcheggio del Trony vicino al Rossini Center dove si trova il Circo Orfei. Dal 9 al 25 settembre infatti, in via Bedosti a Torraccia, il Circo Rolando Orfei proporrà i suoi spettacoli che prevedono tigri e altri animali esotici.

«Vergogna. Sappiamo che il Comune ha ancora la possibilità di bloccare l’attendamento del circo, facciamoci sentire affinché lo faccia! Gli animali dei circhi non hanno nulla in comune con i loro simili che vivono in natura: completamente snaturalizzati, privati nel modo più violento delle loro esigenze biologiche ed etologiche, ridotti ad automi e ridicolizzati per il nostro divertimento, conoscono solo la tristezza ed il terrore – fanno sapere – I leoni e gli elefanti in natura stabiliscono complessi rapporti sociali, annullati all’interno del circo. Al contrario le tigri sono animali solitari: al circo vengono costrette a vivere in pochi metri quadrati (in natura il loro territorio si può estendere anche per centinaia di km quadrati) in gruppi a volte costituiti anche da altri felini. I domatori piegano la volontà degli animali attraverso violenze e privazioni: o l’animale si piega o muore.

Vogliamo far sentire la nostra voce e puntare i riflettori sulla crudeltà e la violenza dei circhi con animali, nei quali centinaia di esseri senzienti vengono tenuti prigionieri e sfruttati per il divertimento dell’uomo! Basta con questa schiavitù».