Pesaro, arrestato “King”, il re dello spaccio al parco Miralfiore

PESARO – Il re dello spaccio del parco Miralfiore, tanto che lo chiamavano King. E’ stato arrestato giovedì pomeriggio al parco, trovato con cocaina ed eroina.



Gli agenti della squadra Mobile della questura di Pesaro hanno effettuato un controllo antidroga al parco Miralfiore. Alla vista delle divise, King, nigeriano di 40 anni, si è dileguato.

La sua particolarità è che si incontra coi clienti vestito di scuro e con un passamontagna che lascia scoperti solo gli occhi. Così da non farsi fotografare e riprendere. Tutti i tossicodipendenti e i consumatori lo conoscono bene, perché viene indicato come il principale spacciatore del parco Miralfiore.



Quando ha visto i poliziotti è scappato. Ma poi è tornato nel suo regno. E gli agenti della squadra mobile sono tornati in borghese e hanno atteso pazientemente il suo arrivo. E’ stato avvicinato da punti diversi dagli agenti di polizia. Un accerchiamento tale che lui si è sdraiato a terra, sempre col passamontagna calzato.



Addosso aveva eroina e cocaina in parte in dosi e in parte da tagliare, ancora in ovuli. Si stima che il materiale, circa una 40ina di grammi, potesse servire a fare un centinaio di dosi, una volta tagliato. In tasca aveva anche 700 euro, ritenuto provento di spaccio. Così è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Finito davanti al giudice in tribunale a Pesaro per il rito direttissimo, il pusher non ha parlato. L’arresto è stato convalidato e il ragazzo ha patteggiato 1 anno. Il giudice lo ha rimesso in libertà con divieto di dimora nel comune di Pesaro.