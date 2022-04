Pesaro, arrestato sul treno in stazione con la droga: è la seconda volta in due mesi

PESARO – Si era affacciato dal treno alla stazione di Pesaro, quanto basta per attirare su di se un controllo della polizia ferroviaria. I suoi movimenti e per il suo fare nervoso hanno insospettito gli agenti di Polizia ferroviaria. I quali hanno così deciso di approfondire, fermandolo per un controllo. E infatti con sè aveva la droga. Aveva provato a nasconderla nel bagno del vagone. Ma è stato scoperto e arrestato. Si tratta di un nigeriano di 21 anni, residente a Falconara.

Il giovane ha detto di avere nascosto in una busta, nascosta in uno dei bagni del treno, circa 170 grammi di marijuana. Con sé aveva anche 450 euro in contanti, somma sequestrata in quanto ritenuta provento di attività di spaccio. Per il nigeriano è scattato l’arresto per detenzione a fini di spaccio.

Il gip ha convalidato l’arresto e lo ha tenuto in carcere. Era stato arrestato il 5 febbraio scorso dai carabinieri di Senigallia per lo spaccio di 60 grammi di marijuana. Lì fu trovato in casa mentre confezionava lo stupefacente.