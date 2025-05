Pesaro, Arena occupata. La VL andrà a giocare i play in a Cento. La società: «Enorme rammarico»

PESARO – Vitrifrigo Arena occupata dalla convention Tecnocasa, la Vuelle va a giocare fuori.

La partita di Play-in contro la Reale Mutua Torino si disputerà domani, giovedì 1 maggio 2025 alle ore 18:00 alla Baltur Arena di Cento (FE). La VL non ci sta: «Questo si discosta dalla programmazione originale del match e non rappresenta la soluzione auspicata e richiesta dal Club. La VL ha sempre agito correttamente e nel rispetto delle regole affinchè la partita si disputasse alla Vitrifrigo Arena come originariamente definito. La Società, con enorme rammarico, si trova costretta a dover accettare questa soluzione, sicuramente sgradita e disagevole per tutti i nostri tifosi, abbonati, sponsor e consorziati. La VL in questi giorni si è attivata per difendere i propri diritti e, contemporaneamente, trovare delle soluzioni alternative che potessero arrecare il minor disagio possibile a tutti i nostri appassionati sostenitori».

Al Palas arrivano gli 8000 del congresso legato al mondo dell’abitare. «Lo svolgimento della partita alla Baltur Arena di Cento domani alle 18 risulta l’unica soluzione possibile e praticabile (tra le molteplici prese in considerazione e poi escluse per mancanza dei requisiti necessari), pena l’applicazione di pesanti sanzioni economiche, sportive e disciplinari ai danni della Società -e, rispetto alle quali, verrà fatta maggiore chiarezza. La VL -coaudiuvata dalla Benedetto XIV Cento, che si ringrazia per il supporto– si è prontamente attivata con tutte le autorità di pubblica sicurezza per definire le modalità di svolgimento dell’evento, compresa l’auspicata affluenza del pubblico pesarese. La Società aggiornerà in tempo reale tifosi e media in merito a tutte le novità che potranno emergere nelle prossime ore, compresa la modalità di vendita dei biglietti e la procedura di accredimento per gli operatori dell’informazione».



«La VL -che profonde il massimo impegno per tutelare tutti i propri tesserati, tifosi e sponsor- chiede a tutti il massimo sostegno e comprensione in questo momento complesso e di non facile gestione. Il Club si sta impegnando al massimo per diminuire i disagi e favorire la partecipazione alla partita di domani. La Società rivolge un appello a tutti i tifosi della VL affinchè non manchino supporto, calore e affetto nei confronti dei nostri giocatori, i quali domani scenderanno in campo per difendere i colori biancorossi e rendere onore alla storia del Club e di tutta la nostra comunità».