Pesaro, apre il parcheggio di Villa Marina in viale Trieste: gratis per 170 auto e 63 motorini

PESARO – Nodo parcheggi estivi in zona mare, apre Villa Marina.

In totale, il parcheggio – libero e gratuito h24 – può accogliere 170 auto e 63 motorini; previsti stalli per le persone con disabilità e, fra pochi giorni, anche i servizi igienici. A completare l’intervento da 200mila euro, – che ha previsto un nuovo impianto di illuminazione a Led, una nuova pavimentazione, la piantumazione di alberi, una rete di raccolta delle acque meteoriche, dei cordoli di delimitazione, la segnaletica orizzontale e verticale – è l’opera realizzata da Filippo Giovanelli, il murales “Dej gió ragazi: cum è, a batè la fiaca ogg?”.

«Un intervento realizzato nei tempi ed estremamente funzionale alla fruizione, in sicurezza, della zona mare, per un’estate bella e sicura», così il sindaco Matteo Ricci e l’assessore al Fare Riccardo Pozzi all’inaugurazione del parcheggio di Villa Marina, ultimato dopo i lavori che hanno consentito una riqualificazione dei 4mila mq dell’area che si affaccia su viale Trieste (lato Nord), «perfetta per ospitare auto e motorini supportando la pedonalizzazione del viale e la fruizione della zona, soprattutto per le famiglie».