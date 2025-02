Pesaro, apre la pista di go-kart elettrici più lunga d’Italia

Il circuito Pgk Karting Network è completamente al chiuso e si trova in via Toscana. Tutto quello che c'è da sapere

PESARO – Una pista di Go-Kart a Pesaro, sarà la più lunga d’Italia. È previsto per questo pomeriggio, 1 febbraio, alle 17.30 in via Toscana il taglio del nastro della nuova pista indoor di go-kart elettrici Pgk Karting Network Pesaro, a cui parteciperanno il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Francesca Frenquellucci. La pista completamente al chiuso, con i suoi 650 metri è la più lunga d’Italia e può ospitare contemporaneamente fino a 14 kart per adulti. Un percorso ricco di salite, discese e sottopassaggi che si sviluppa su due livelli per regalare un mix di divertimento e adrenalina, perfetto anche per eventi aziendali, tornei con i colleghi e feste private come compleanni e addii al celibato.

I kart elettrici sono adatti sia per i piloti più esperti, sia per chi vuole regalarsi una sfida tra amici, senza compromettere la sicurezza. Tra i tratti più emozionanti, la curva parabolica per accelerare senza perdere grip, novità assoluta nel panorama del karting. Anche i più piccoli possono avvicinarsi al mondo della guida, coltivando così la passione per le quattro ruote: i bambini dai 4 ai 7 anni possono salire su un kart biposto con un adulto, mentre quelli dai 7 anni, con un’altezza minima di 1,30 metri, possono guidare in autonomia a velocità ridotta.

Dai 14 anni in su, invece, è possibile accedere ai kart per adulti. I kart elettrici, mezzi RSX2 completamente nuovi e di ultima generazione, offrono grande accelerazione, ottimo controllo del mezzo, niente sporco e smog, riduzione del rumore, quindi meno inquinamento acustico, e massima sicurezza grazie alla telemetria (i tecnici monitorano il kart da remoto, potendo ridurre la velocità se necessario). Chi vuole scendere in pista può recarsi direttamente in via Toscana 16 ma la prenotazione è consigliata telefonando al 340.6439551. Il circuito è stato realizzato dalla E-speed srl, società specializzata nello sviluppo e gestione di piste di kart elettrici altamente innovativi, in collaborazione con PGK Design, leader mondiale nel settore della costruzione di piste di kart multilivello.