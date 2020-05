Pesaro, appuntamento al distributore per la cocaina, arrestato 39enne

PESARO – Sorpreso al distributore di benzina in attesa del cliente. Arrestato pusher con la cocaina.



I carabinieri hanno arrestato un 39enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 21 di giovedì, i carabinieri hanno notato una donna e un uomo nei pressi di una pompa di benzina vicino al casello autostradale. Hanno voluto approfondire il controllo ed è subito emerso che l’uomo, 39 anni di origine catanese, residente a Pesaro, aveva numerosi precedenti legati allo spaccio.

I militari hanno portato avanti il controllo ed è bastato poco per trovare due involucri contenenti 5 grammi di cocaina totale. Gli accertamenti hanno consentito d’individuare anche il destinatario della sostanza, segnalato quindi come assuntore alla Prefettura di Pesaro. Così i militari hanno arrestato il 39enne per detenzione ai fini di spaccio.

Venerdì in tribunale a Pesaro la direttissima davanti al giudice. L’arresto è stato convalidato e al 39enne è stato imposto l’obbligo di firma in caserma.