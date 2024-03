Pesaro, tutti gli appuntamenti per la Festa delle donne

PESARO – Pesaro celebra e torna a far riflettere la cittadinanza sull’8 marzo, Giornata internazionale delle donne, tramite appuntamenti, iniziative artistiche e culturali, momenti istituzionali e di condivisione, «per ribadire la necessità di azioni concrete sulla parità di genere, per la tutela dei diritti delle donne, per la loro libertà e per la loro autodeterminazione – sottolineano Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza e Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione -. Anche quest’anno, il Comune è impegnato con diversi momenti che si snoderanno da oggi fino a sabato. A partire dagli appuntamenti istituzionali, con la convocazione delle commissioni Donne elette (XII) e Pari opportunità (III) per l’assegnazione dei premi i premi e riconoscimenti “Sara Levi Nathan” e “Le finestre fiorite di Maria Pia Gennari” (ore 16 dell’8 marzo)». Ma anche per attivare il percorso e processo di informazione e formazione, «previsto dal documento “Informàti” per aiutare a dire basta! Rete solidale diffusa a tutela delle donne vittime di violenza”, votato il 25 novembre dal Consiglio comunale per “costituire una rete solidale cittadina coordinata dall’Amministrazione”. L’obiettivo è tessere una rete di figure sociali di riferimento e di aiuto concreto e attivo, per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne». Il progetto si avvale, per la formazione, delle associazioni dell’Osservatorio per le Pari Opportunità istituito nel Comune di Pesaro.

Tra le iniziative, il programma “Raccolte per non dimenticare” (ideato e reso immagine dalla studentessa Agata Cecchini dell’istituto agrario Cecchi) che la Biosfera di Pesaro 2024, tramite la CTE Square e l’assessorato all’Innovazione e Partecipazione, e con la collaborazione del liceo Mengaroni, dedicherà alla Giornata. Contenuti che saranno collegati anche ai totem che “occuperanno” via Mazza, nel centro storico, realizzati da studentesse e studenti dello stesso liceo artistico per l’evento “Per Via delle Donne”.

Il programma di venerdì 8 marzo.

Alle ore 10.30 in programma nella sede di Pesaro Studi (via Petrarca 18), le assessore Francesca Frenquellucci (Innovazione e Partecipazione) e Camilla Murgia (Crescita e Gentilezza) consegneranno le borse di studio del Comune alle studentesse di Ingegneria di Univpm e Uniurb.

Alle ore 11, si terrà l’appuntamento “8 Marzo perché? Scopriamolo insieme” presso l’Istituto Antonio Cecchi, strada di Caprile 1, insieme alle ragazze e ai ragazzi dell’Iis Antonio Cecchi, a Percorso Donna – associazione di promozione sociale, e al coro “Bella Ciao” di Spi Cgil.

Dal tardo pomeriggio, il portico di via San Francesco si illuminerà di giallo, su proposta del presidente del Consiglio comunale Marco Perugini, per far riflettere e sensibilizzare sulla parità di genere e autodeterminazione delle donne.

Alle ore 17, prima proiezione del programma della Biosfera di Pesaro 2024 “Raccolte per non dimenticare” alla presenza dell’Amministrazione comunale e delle associazioni della città. In occasione della Giornata, i 2 milioni di Led che compongono l’installazione si coloreranno e riempiranno delle immagini dedicate a 7 figure femminili che hanno segnato la storia del territorio, scelte e raccontate da studentesse e studenti del liceo artistico Mengaroni: Wanda De Angelis; Adele Bei, Elsa De Giorgi, Lea e Sparta Trivella, Costanza Monti Perticari, Ave Ninchi, Rosina Frulla. La Capitale italiana della cultura rivolgerà avrà anche uno sguardo internazionale, con le immagini dedicate a Frida Kahlo. Le proiezioni si terranno anche alle ore 19, 21 e 23.

Alle ore 17.30 via Mazza accoglie immagini, suoni, parole di “Per Via delle Donne” iniziativa promossa dal Comune di Pesaro e organizzata da studenti e studentesse del liceo Mengaroni, dalle attività della zona (Blanco, Cinquantotto, Ginger, Greta Shoes, Life Zone, Van Gogh), dall’Ente Olivieri – Biblioteca e Musei Oliveriani, dassociazione Zoe e Centro antiviolenza Parla con noi. “Per Via delle Donne” prevede l’esposizione di totem dedicati a importanti figure femminili: Wanda De Angelis, Adele Bei, Elsa De Giorgi, Lea e Sparta Trivella, Costanza Monti Perticari, Ave Ninchi, Rosina Frulla. Durante l’evento saranno donate delle stampe d’autore; l’entrata al Museo Archeologico Oliveriano, per la Giornata, sarà libera e gratuita.

Alle ore 18.30, al ‘GRA’ non solo cibo da cortile’ evento di lancio di DiClassica, podcast divulgativo di 8 puntate per raccontare vita e opera di 8 straordinarie musiciste e compositrici degli ultimi due secoli. Il pomeriggio, prevede una performance di danza contemporanea a cura di Masako Matsushita sulla musica di Reeling di Julia Wolfe (protagonista della prima puntata del podcast) e, a seguire, dj set di musica classica. Previsto collegamento in diretta con il programma Caterpillar di Rai Radio2.

Alle ore 20, cena conviviale dell’UDI – Unione donne in Italia di Pesaro, in via Martini 27.

Sabato 9 marzo

Ore 18, alla Stazione Gauss (piazza G. Falcone P. Borsellino, 17) , per la rassegna “Donne per via” promossa da Percorso Donna, Loredana Rotondo (autrice, regista e militante femminista) racconterà “La storia di Cristina Trivulzio di Belgiojoso”, patriota, giornalista, viaggiatrice, scrittrice, donna indipendente e all’avanguardia. Dialogano con Rotondo: Mariangela Siepi, Lucia Ferrati e Laura Martufi.

Seguirà, alle ore 20, la cena #Binario8, solo su prenotazione al 331.7312514.