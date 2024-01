Pesaro, aperto il primo tratto dell’Interquartieri da Celletta a strada dell’Angelo Custode

Entro primavera si dovrebbero chiudere i lavori per il collegamento fino a via Lombroso. Ricci: «Avanti spediti»

PESARO – Il primo tratto dell’Interquartieri di Muraglia, che collega la Celletta a strada dell’Angelo Custode, è stato aperto.

«Autostrade per l’Italia sta facendo un ottimo lavoro, ora avanti spediti con la realizzazione della parte restante! In primavera saremo pronti a inaugurare quella che diventerà la strada dedicata a Berlinguer» ha detto il sindaco Matteo Ricci.

Tutta la strada, che raggiungerà l’ospedale di via Lombroso, sarà consegnata in primavera.

Un’opera strategica per ridisegnare la mobilità della città. Prosegue anche la progettazione delle altre opere accessorie. Autostrade per l’Italia ha già fatto le bonifiche belliche e archeologiche per la bretella di Santa Veneranda, il raddoppio dell’Urbinate e la bretella Fratelli Gamba, che dalla Montelabbatese si collegherà all’attuale casello. E poi l’ultimo lavoro che verrà realizzato sarà il casello unidirezionale di Santa Veneranda.