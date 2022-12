Pesaro, aperto il bando per gli 82 alloggi ad affitto scontato a Villa Ceccolini

L'assessora Della Dora: «Rivolto alle famiglie che non riescono a permettersi i prezzi di mercato ma non hanno i requisiti per accedere all’edilizia popolare»

PESARO – Aperto il bando per la graduatoria di assegnazione degli 82 alloggi di housing sociale a Villa Ceccolini. Un avviso pubblico rivolto «a quelle famiglie che non riescono a soddisfare il loro bisogno abitativo sul mercato e che, allo stesso tempo, non hanno i requisiti per accedere all’edilizia pubblica popolare, né richiedere il sostegno degli interventi dei servizi sociali» spiega Mila Della Dora, assessora alla Rapidità con delega all’Urbanistica.

«È il primo intervento di housing sociale realizzato dal Comune di Pesaro» aggiunge l’assessora nel presentare il bando per definire la graduatoria con cui saranno poi assegnati in locazione a canone convenzionato, e per un periodo non inferiore a 8 anni, le 82 unità immobiliari – delle 180 totali che sta realizzando il fondo immobiliare Civitas Vitae nell’area compresa tra via Lago Maggiore e via della Tecnica – dedicate all’housing sociale. «È un intervento straordinario – sottolinea l’assessora – che ci permetterà di rigenerare urbanisticamente un’area, dare sostegno economico alle famiglie, rinnovare il senso di comunità e rinsaldare le maglie della rete sociale del quartiere».

C’è tempo fino a sabato 4 febbraio 2023, «per partecipare a questo avviso pubblico – precisa Della Dora – che rivolgiamo ai nuclei familiari a medio-basso reddito, alle giovani coppie, agli studenti fuori sede, alle famiglie composte da una persona con disabilità, agli anziani in condizioni economiche svantaggiate come indicato dai requisiti soggettivi e oggettivi riportati in un bando che dà risposta a una fascia “non emersa” di cittadini bisognosi di supporto». Tra le condizioni per partecipare riportate, c’è quella di avere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare “non superiore a 55.000 euro” e quella che indica che lo stesso sia “superiore al canone annuo dovuto per l’alloggio, moltiplicato per 2,7 volte”.

I cittadini interessati dovranno presentare domanda in forma di dichiarazione sostitutiva compilando il modulo del Comune che può essere scaricato dal portale www.comune.pesaro.pu.it alla voce “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, o reperito nello sportello Informa&Servizi (piazza del Popolo 1, piano terra del Municipio. Ingresso sotto i portici) aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 (e contattabile ai numeri: 0721.387400 e 0721.387219).

Le domande possono essere consegnate a mano allo sportello Informa&Servizi; inviate con “Raccomandata A/R”; inoltrate tramite Pec all’indirizzo: comune.pesaro@emarche.it.

La graduatoria che risulterà dal bando, sarà inviata entro il 2023 alla ditta costruttrice che procederà ad assegnare gli alloggi e a sottoscrivere i contratti.

Visualizza e scarica QUI bando e modulistica.