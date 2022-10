PESARO – Al via i lavori su due tratti della Bicipolitana per aggiungere 3,8 km e soprattutto collegamenti fondamentali tra i quartieri.

Una operazione «che continua ad arricchirsi di chilometri, linee e a collegare, in sicurezza, l’intero territorio comunale» sottolinea Enzo Belloni, assessore all’Operatività nel presentare l’intervento che collegherà Vismara a Torraccia seguendo l’argine del Foglia e quello su via Paganini.

Il primo caso, quello del Quartiere 5, «è un intervento da 450mila euro (337,5mila sono un co-finanziamento) su un tratto strategico che è già cantierato: stiamo per svolgere i lavori stradali per realizzarne la parte rialzata lunga 500 metri (via Lambro-via Liri) e procedere poi con quella protetta da cordolo e lunga 700 metri (su via Timavo). Contando entrambe le corsie – che avranno un impianto di illuminazione a Led e sulle quali abbiamo previsto delle postazioni di videosorveglianza – avremo quindi altri 2,4 Km di Bicipolitana» precisa Belloni. La pista sarà l’anello di congiunzione tra Vismara e Torraccia «grazie al sottopasso di collegamento (da 900mila euro già finanziati) previsto vicino al Famila».

Il secondo tratto oggetto dell’intervento da 230mila euro, è quello di via Paganini, a Villa San Martino: un totale di 1400 metri (contando entrambi i sensi di marcia della linea di Bicipolitana) che saranno illuminati e dotati di segnaletica orizzontale. «Anche in questo caso ci troviamo in una delle zone più frequentate da chi vuole praticare attività motoria all’aperto e non solo» che «metteremo in sicurezza non solo con la nuova ciclabile ma anche rendendo definitiva la rotatoria sperimentale presente all’intersezione con via Lombardia che rallenta la velocità delle auto in transito».