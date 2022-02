Pesaro, aperitivo no Green pass in piazza: circa 80 denunciati e multati

PESARO – In piazza per l’aperitivo, circa 80 no Green Pass verranno denunciati e multati.



Domenica sera circa 120 persone no green pass si sono riunite in piazza del Popolo per manifestare il loro dissenso nei confronti del certificato verde obbligatorio in ristoranti e bar. Hanno apparecchiato, mangiato e bevuto attorno la fontana. Un aperitivo di protesta contro gli esercizi di ristorazione che, a loro avviso, obbediscono a leggi «anticostituzionali e ghettizzanti, specie considerato il fatto che anche i plurinoculati possono ammalarsi, eppure a loro è concesso di circolare liberamente».

Tutto partito da un tam tam sui gruppi telegram tanto che i banchetti sono stati effettuati anche in altre città come Torino con tanto di lunghe tavolate. Il motto era «In tanti, con gioia. Insieme si vince». Il tutto senza mascherina e distanziamento. All’aperitivo si è presentato anche il leader di #Ioapro Umberto Carriera che ha portato anche un po’ di pizze per i partecipanti.

L’evento non è passato inosservato e gli agenti della Digos e della polizia scientifica hanno effettuato dei video per riprendere i presenti. Dalle immagini sono risaliti ai partecipanti. Si tratta di volti già noti visti in eventi no Pass avvenuti in passato. La contestazione è quella di aver effettuato una manifestazione non autorizzata. I partecipanti non hanno chiesto alcuna autorizzazione, ma i messaggi sui social e gli eventi ripetuti in altre parti d’Italia hanno reso l’aperitivo una manifestazione di protesta a tutti gli effetti. Motivo per il quale la Questura ha già provveduto a denunciare circa 80 partecipanti.

Nel corso delle prossime ore anche gli altri verranno individuati e deferiti alla procura per il reato di manifestazione non autorizzata. Non è tutto perché visto l’assembramento e l’assenza di mascherina, verranno anche multati di 400 euro, come prevede la legge in questi casi.