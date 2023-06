Pesaro, Apa Hotels: «Primo assaggio d’estate: 4.500 presenze ma servono alcuni correttivi»

PESARO – Inizio della stagione, il primo bilancio è positivo, ma non mancano i correttivi. Al termine del ponte del 2 Giugno il presidente di Apa Hotels Paolo Costantini analizza i primi dati. Il sistema della ricettività si è fatto trovare pronto all’appuntamento ed anche grazie a Calicity la città ha presentato un’offerta ricca e vivace ai propri ospiti.

Oltre 4.500 le presenze registrate in città durante i giorni del ponte e molti alberghi pieni. Ma restano alcune criticità da risolvere per far sì che Pesaro venga sempre più percepita come una città accogliente ed ospitale per i turisti. «È stato un grande successo la terza edizione di Calicity, promossa e organizzata dal Comune in collaborazione con Apa Hotels e RivieraBanca – premette Costantini – Il coinvolgimento delle associazioni, degli operatori turistici e dei portatori di interesse richiede un grande lavoro di coordinamento a ascolto ma porta a grandi risultati. A dimostrazione che il gioco di squadra funziona sempre nella promozione del territorio. Un gioco di squadra che non c’è stato nel programmare i lavori di ripascimento dell’arenile nella zona di Levante che, a causa di una mancata condivisione e di una programmazione tardiva dell’intervento (ritardo dovuto in parte al maltempo dei giorni scorsi), si è presentata a turisti e cittadini con le ruspe in spiaggia durante i giorni del ponte del 2 Giugno».

Proprio all’amministrazione comunale il numero uno dell’associazione degli albergatori pesaresi invia alcuni input per migliorare sempre di più l’offerta di servizi turistici della città. «I nostri hotel sono pienamente funzionanti, pronti ad accogliere turisti e grandi eventi per una estate 2023 di grandi risultati – conclude Costantini – Invitiamo il Comune a prendere in considerazione alcuni accorgimenti in vista della stagione estiva. Tra questi servono più parcheggi nella zona di Levante ed un maggior contrasto al parcheggio selvaggio degli scooter per consentire una migliore accessibilità alla spiaggia e alle strutture e rendere più gradevole la passeggiata sul lungomare senza costringere i turisti a fare lo slalom tra i motorini. Inoltre come tutti gli anni chiediamo che vengano fatte rispettare le regole per i locali che fanno musica in modo da non disturbare la quiete ed il riposo dei nostri ospiti».