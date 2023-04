Pesaro, anziano trovato morto in auto sul San Bartolo

PESARO – Le portiere dell’auto aperte, un uomo di 80 anni è stato trovato morto in auto nella serata del 27 aprile in una stradina nascosta nel parco del San Bartolo. A dare l’allarme un passante che ha allertato i soccorsi. Ma per l’uomo, un pesarese, non c’era più niente da fare.

Forse un infarto, un malore che lo ha colto all’improvviso e che non gli ha lasciato scampo. Nessuno ha dato l’allarme per tempo. Ma soprattutto c’è un aspetto da chiarire e su cui stanno indagando gli inquirenti: l’anziano, nel momento in cui si è sentito male, non era solo. Con lui c’era qualcuno, molto probabilmente una donna. Ed è proprio lei che la polizia sta tentando di rintracciare, per definire le circostanze dell’accaduto.

Non è tutto, pare che tra gli effetti dell’uomo ritrovati mancasse una grossa somma in contanti, circa 700 euro, con cui avrebbe dovuto fare dei pagamenti. Somma di cui erano a conoscenza i familiari ma di cui non è stata trovata traccia. Il pensionato, è stato scoperto all’interno della sua auto, trovato con le portiere aperte. L’uomo era riverso sui sedili. All’esterno, a pochi metri, il suo cellulare. Il magistrato ha disposto l’autopsia.