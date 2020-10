PESARO – Avvicinato e derubato del borsello. È accaduto all’ora di pranzo di mercoledì 30 settembre in via Augusto Genga nelle vicinanze del lungofoglia. Un uomo di 76 anni stava passeggiando da solo quando è stato avvicinato da un ragazzo di colore. Il ragazzo gli ha rubato con destrezza il borsello ed è scappato a piedi.

Inutili le grida, il giovane è scappato. Il 76enne ha quindi denunciato il furto ai carabinieri. I militari sono arrivati sul posto e a pochi metri dal luogo del furto è stato ritrovato il portafogli. C’erano ancora i documenti ma mancavano 70 euro, quanto rubato dal giovane.

Durante l’estate erano stati diversi i casi di donne borseggiate vicino al parco Miralfiore mentre erano a piedi o in bici.

Nella notte tra martedì e mercoledì da segnalare anche un furto al locale Geme in Baia Flaminia in via Parigi. Probabilmente il ladro solitario ha scardinato la serranda sul retro del locale ed è entrato. Si è diretto alla cassa da dove ha prelevato le rimanenze della giornata. Si parla di circa 500 o 600 euro. Il furto è stato denunciato alla volante della Questura di Pesaro. Non sono nuovi i furti in piccoli esercizi commerciali in questo periodo. La scorsa settimana era toccato al Piadamarina di via Calata Caio Duilio.