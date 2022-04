Pesaro, anziana vaga nella notte: trovata al porto in ipotermia. Salvata

La Volante della polizia ha effettuato le ricerche e l'ha raggiunta. Era uscita da casa in stato confusionale

PESARO – In ipotermia al porto. Diramato l’allarme, la pattuglia della squadra Volante della polizia ha salvato un’anziana da un grave stato di ipotermia. È successo nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì. L’anziana, di 84 anni, è uscita di casa nel cuore della notte in pieno stato confusionale e sfuggendo alle cure della badante. La 84enne aveva preso probabilmente dei medicinali per dormire e ha iniziato a vagare senza meta nella zona del porto e del lungofoglia delle Nazioni.

È stato dato l’allarme e la polizia si è messa alla ricerca della signora che alla fine è stata ritrovata sulla banchina a ridosso del porto e anche in un grave stato di ipotermia avendo vagato per tutta la notte con indosso solo gli indumenti leggeri da camera. Quando la donna è stata soccorsa aveva una temperatura corporea di poco più 34 gradi. È stata portata al pronto soccorso dove è stata tenuta in osservazione e poi affidata alle cure del figlio.