Pesaro, antenne 5G a Soria e Montegranaro: Europa Verde: «Prima la salute poi la tecnologia»

PESARO – Antenne 5G, Europa Verde si fa sentire sulla installazione di nuovi impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare che dovrebbero sorgere uno in via Kennedy presso l’attuale sgambatoio e l’altro in via Caboto nel quartiere di Soria in prossimità del parco del San Bartolo.

«I residenti delle zone interessate hanno coinvolto i rispettivi consigli di quartiere che all’unanimità hanno espresso parere negativo in merito – spiega Maria Rosa Conti assieme al coordinamento – Noi come associazione comunale di Europa Verde Pesaro pensiamo che al riguardo occorre fare alcune importanti riflessioni».



Queste scaturiscono dalla relazione tecnica dell’Arpam che pone l’accento sui criteri da rispettare. «Dichiara vietata l’installazione degli impianti radio elettrici su ospedali, case di cura e riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi; la localizzazione è vietata sugli edifici destinati a permanenza di persone non inferiore a quattro ore. Sicuramente le antenne 5 g rappresentano infrastrutture necessarie all’innovazione e alla digitalizzazione, ma al primo posto c’è sempre e comunque la salute dei cittadini»

Europa Verde chiude: «Occorre inoltre sottolineare che in altri comuni e città marchigiane nei piani per la telefonia mobile i comuni hanno inserito clausole molto più restrittive individuando punti di installazione rigorosamente lontani dai centri abitati. Cosa più legittima in base al principio di precauzione che dovrebbe essere usato sempre quando viene introdotta una tecnologia nuova che può suscitare qualche dubbio».