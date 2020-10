Pesaro, annullati i mercatini natalizi in piazza del Popolo

PESARO – Annullati i mercatini di Natale pesaresi. Ad annunciarlo è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci dopo la decisione dell’amministrazione di ridimensionare una delle iniziative più attese dell’inverno.

«Sarà un Natale diverso, ma non perso» ha detto Ricci. Quest’anno non ci saranno i consueti mercatini in piazza del Popolo, annullati anche agli spettacoli e alle attività di intrattenimento. «La città sarà comunque illuminata, decorata e allestita con luminarie, albero e altro. Negli ultimi anni il periodo natalizio è diventato un elemento di grande attrazione per Pesaro e per tutto il territorio. Dopo aver annullato la manifestazione di “Candele a Candelara”, abbiamo deciso di revocare tutte le attività che creino assembramenti nel centro storico come i tipici mercatini, la pista di ghiaccio e le varie aree spettacoli». Non una scelta semplice, ma necessaria: «Presa a malincuore, ma con responsabilità nel periodo delicato che stiamo vivendo a causa dell’emergenza covid-19».

Una “Pesaro nel cuore” ripensata, ma l’atmosfera magica del Natale sarà garantita: tappeti rossi in centro storico, illuminazioni e l’immancabile albero più illuminato d’Italia (con oltre 60mila led). «Renderemo la città luminosa, bella e accogliente – conclude il sindaco – così da poter favorire il commercio locale nella massima sicurezza, senza incentivare assembramenti».

Sarà un Natale allargato e diffuso, con allestimenti e illuminazioni anche nei borghi come Monteciccardo, Villa Belli, Montegaudio, Novilara, Ginestreto, Fiorenzuola, Pozzo Alto.

«Dobbiamo vietare e evitare ogni tipo di aggregazione. Teniamo alta la guardia, rimaniamo uniti», conclude.