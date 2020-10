Pesaro, ancora scippi agli anziani: due donne derubate nel giro di due ore

I fatti in via Bonini e strada Sotto le Selve. Entrambe avvicinate da un'auto con due persone a bordo, che hanno preso le borse e sono scappate. Sul caso indagano i carabinieri

PESARO – Anziane scippate, una cade a terra. Martedì mattina – 20 ottobre – due episodi a pochi minuti di distanza. Stesse modalità, probabilmente la stessa coppia.

Il primo caso alle 10:30 quando una 80enne stava andando in bicicletta in via Bonini e due malviventi le si sono avvicinati in auto. Un’azione veloce: le hanno rubato la borsa dal cestino e sono scappati. Aveva circa 80 euro all’interno.

Verso le 12 stesso copione in strada sotto le Selve. Una 77enne è stata derubata della borsa mentre era a piedi. È stata strattonata ed è caduta, per fortuna senza riportare conseguenze particolari. Nella borsa 50 euro e un cellulare.

Gli scippi sono stati denunciati ai carabinieri che stanno indagando sul caso. Segnalato anche un caso simile vicino alle poste di via Monteverdi. Due malviventi in auto, una Peugeot Bianca, un uomo e una donna, si sono avvicinati tentando di sfilare il borsello dai pantaloni dell’uomo. Non ci sono riusciti e si sono dati alla fuga.