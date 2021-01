Pesaro, ancora un’asta deserta per Villa Marina

PESARO – Il complesso di Villa Marina resta ancora senza offerte. Anche l’ultima asta per il complesso delle ex colonie di viale Trieste, di proprietà dell’Inps, è andata deserta.



In vendita, nell’ultima asta c’erano i 12 mila e 542 metri quadri del comparto con la colonia, ex scuola, convitto, piscina, con un valore a base d’asta di 4 milioni e 150 mila euro (nella asta precedente era di 4,5 milioni). E la zona sportiva, sull’altro della strada, per un importo di 1 milione e 650 mila euro (in precedenza 1,8 milioni).



Un complesso che l’Inps ha provato ad alienare a 5,8 milioni di euro. Il valore dei lotti è rimasto immutato rispetto all’asta di metà giugno, ma non c’è stato niente da fare. Ci sarebbero delle manifestazioni di interesse, ma poi serviranno dei lavori ingenti per la rimessa a nuovo dunque gli investitori al momento non vanno fino in fondo.

Resta aperta la trattativa per un accordo sul parcheggio dell’ex area sportiva, con Pesaro Parcheggi e Comune che vorrebbero l’area per poter così dare a Viale Trieste un punto di sosta anche in vista della pedonalizzazione estiva.

Nell’ultimo bando, andato deserto, c’è stata una discesa di valore di oltre 3 milioni di euro rispetto ai 9 milioni dell’asta del 2019. E di oltre 10 milioni di euro in meno rispetto alle cifre che erano state inserite nelle prime aste.

Una parte di Villa Marina

Il terzo blocco, quello della ex Pesaro Studi, anche questa volta non è stato messo in vendita: potrebbe essere interessato, nei prossimi mesi, da un utilizzo per ospitare gli studenti dell’Alighieri durante i lavori di ristrutturazione della scuola di Soria.



Per quanto riguarda le possibili destinazioni del complesso Villa Marina, durante le celebrazioni per i 120 anni dell’Inps era stato annunciato che Villa Marina sarebbe potuta rientrare tra i 22 immobili in disuso dell’istituto, destinati a diventare residenze per anziani. Un’ipotesi al momento ferma. Resta aperta anche la questione del decoro. La struttura è stata transennata ed è costata, secondo i dati che aveva fornito il Comune, circa 200.000 euro.