Pesaro, al museo Diocesano la vita di Cristo nelle incisioni di antichi maestri: da Durer a Rembrandt

PESARO – La vita e la passione di Cristo nell’opera incisoria di maestri come Mantegna, Schongauer, Dürer, Parmigianino, Barocci, Cantarini, Rembrandt.

La mostra inaugurerà sabato 15 aprile alle ore 16 presso il Museo diocesano alla presenza di S.E.R. Mons. Sandro Salvucci, Arcivescovo di Pesaro.

L’esposizione, corredata da un’agile guida illustrativa, nasce da un’idea dell’Ufficio Beni culturali dell’Arcidiocesi diretto da Filippo Alessandroni ed è resa possibile grazie al generoso contributo di collezionisti privati che hanno aderito all’iniziativa mettendo a disposizione del pubblico i preziosi fogli.

Il percorso espositivo affronta vari episodi accostando autori e soggetti secondo un ordine non strettamente cronologico, ma piuttosto attraverso le tematiche, così da mettere in relazione le stampe e gli autori, i fogli di invenzione e i soggetti tradotti dai dipinti o disegni.

La rassegna è scandita da un percorso idealmente suddiviso in tre diverse sezioni: la prima dedicata all’Annuncio e all’infanzia di Cristo, la seconda inerente la Rivelazione e gli incontri della sua vita pubblica e la terza, che potremmo definirne lo snodo essenziale, ruota intorno al tema della Passione, morte e Resurrezione di Gesù.

Ne scaturisce un racconto per immagini, un viaggio attraverso due secoli di storia dell’arte grafica nel quale la figura di Cristo emerge come fulcro iconografico.

L’iniziativa è motivo di soddisfazione sia per la valenza intrinseca ma anche per il significato delle 30 opere presenti, scandite all’interno di un percorso supportato da fondamentali agganci evangelici, per la comprensione della Parola attraverso l’esegesi artistica.

Dopo l’introduzione iniziale, l’incontrò sarà occasione per una visita guidata della mostra a cura degli ideatori Filippo Alessandroni, direttore dell’Ufficio Beni culturali e Luigi Benelli.

Info:

MUSEO DIOCESANO DI PESARO 15 aprile – 15 luglio 2023

Il segno di Cristo.

Vita e passione nelle incisioni di antichi maestri da Dürer a Rembrandt

a cura di Arcidiocesi di Pesaro – Ufficio Beni culturali

Orari:

APRILE e MAGGIO

sabato e domenica: 16.00-19.00

III domenica del mese 09.30-12.30/16.00-19.00

25 aprile e 1 maggio: 16.30-19.30

GIUGNO e LUGLIO

da giovedì a domenica: 16.30-19.30