Pesaro, altre 236 telecamere in rete per la sicurezza

PESARO – Progetto Sophia, si aggiungono altre 236 telecamere per la sicurezza.

È stato sottoscritto nella Prefettura di Pesaro Urbino l’Atto integrativo del Patto per l’attuazione della Sicurezza urbana- Progetto Sophia”, alla presenza del prefetto Emanuela Saveria Greco e del responsabile Tutela Aziendale Centro Nord Poste Italiane Lorenzo Mori.

Tale accordo si inserisce nell’ampio Progetto Sophia che, come noto, vede protagonisti, con la Prefettura, il Capoluogo, i Comuni della provincia, le Forze di Polizia, il Comando Generale di Polizia Locale e, da oggi, anche Poste Italiane nel comune obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e predatoria e rafforzare la sicurezza urbana. L’accordo consente la puntuale ricognizione e geolocalizzazione delle telecamere sul territorio e la gestione integrata dei dati, strumenti fondamentali per l’attività investigativa e di prevenzione. Erano già state mappate 144 telecamere.



«Il Progetto Sophia diventa sempre più ampio attraverso il coinvolgimento di Poste Italiane che farà confluire nella piattaforma, i suoi 236 sistemi di videosorveglianza installati nelle 48 sedi della provincia, rafforzando la sicurezza integrata del territorio» – ha dichiarato il prefetto Emanuela Saveria Greco.

«La sicurezza è da sempre un valore fondamentale per Poste Italiane che trova nella collaborazione con le Istituzione e con le Forze dell’Ordine un naturale punto di arrivo. Poste Italiane, pertanto, aderisce con entusiasmo al Progetto Sophia, promosso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, con l’orgoglio e la consapevolezza di dare il proprio contributo alla sicurezza e al benessere della Comunità» ha concluso Lorenzo Mori di Poste Italiane.