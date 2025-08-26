Pesaro, altra svastica disegnata in città. Il sindaco: «Individueremo i responsabili»

PESARO – Svastiche disegnate in città, due in pochi giorni e in due aree diverse. Il messaggio è tetro e tutt’altro che incoraggiante. Ma il Comune è pronto a cancellarle in poco tempo.

Il sindaco Andrea Biancani condanna fermamente il gesto. «Anche oggi abbiamo cancellato l’ennesima svastica in città. Condanniamo con fermezza questo gesto spregevole compiuto da ignoti che hanno imbrattato il lavatoio di Villa Fastiggi.

Faremo di tutto per individuare i responsabili di questo atto di ignoranza, intolleranza e violenza che può compiere solo chi non conosce la storia e non ha il minimo rispetto dei valori di democrazia e libertà. Ringrazio il Centro operativo comunale che si è subito attivato per ripulire il muro del lavatoio».

La settimana scorsa le svastiche, simbolo nazista, erano state trovate su uno scoglio al porto di Pesaro. «Le abbiamo rimosse nel giro di poche ore ma resta il fatto che condanniamo con fermezza questo gesto spregevole compiuto da ignoti che hanno imbrattato gli scogli del molo che corre in calata Caio Duilio, vicino al Circolo Canottieri Pesaro, con delle svastiche.

Faremo di tutto per individuare i responsabili di questo atto di ignoranza, intolleranza e violenza che può compiere solo chi non conosce la storia, e non ha il minimo rispetto dei valori di democrazia e libertà.

Ringrazio il Centro operativo comunale che si è subito attivato per ripulire gli scogli, nel frattempo faremo di tutto per risalire agli autori dei simboli, anche tramite le numerose telecamere che abbiamo installato in città».