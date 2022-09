Pesaro, altra auto incendiata: è caccia alla baby gang di piromani

PESARO – I piromani lo hanno fatto ancora. Una banda di ragazzini, teppisti che si divertono a dar fuoco a cassonetti e auto. Dopo il caso dell’altra notte con tre bidoni dell’immondizia incendiati e una macchina in fiamme, un altro episodio.

È accaduto nel parcheggio dell’istituto Genga, in via Nanterre. Un’altra auto data alle fiamme nella zona del Campus scolastico. E adesso anche i residenti della zona, soprattutto in via Nanterre, temono che possa toccare alla loro auto parcheggiata in zona. Nella notte tra giovedì e venerdì gli allarmi sono stati due, in tempi diversi: uno intorno all’una, l’altro alle quattro circa, localizzati in via Nanterre. Nel mirino è finita una Mitsubishi che era rimasta parcheggiata all’altezza del vecchio ingresso dell’istituto Genga e anche un cassonetto. E sulle origini dolose non ci sono dubbi. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine, sia la polizia che i carabinieri, stanno indagando incrociando le informazioni in loro possesso. Si sospetta di giovanissimi che frequentano l’area del Campus scolastico dediti ai vandalismi.

Ricordiamo che al Campus ci sono varie telecamere all’esterno e coprono tutto il perimetro degli istituti. Anche all’interno dei corridoi fra gli istituti c’è stato il via libera per sistemare occhi elettronici, avendo superato i limiti della legge sulla privacy.