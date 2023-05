Pesaro, allerta meteo e fase di preallarme mentre continua la pulizia dei tombini per evitare allagamenti

PESARO – Allerta meteo arancione. Intanto continua la pulizia dei tombini per evitare allagamenti.

La Protezione civile regionale ha attivato la fase di preallarme a seguito dell’avviso di condizioni meteo avverse e conseguenti criticità idrogeologiche e idrauliche, a partire dalla mezzanotte di lunedì 15 maggio alle 24 del 16 maggio.

La fase di preallarme (rischio arancione) riguarda in particolare le zone centro settentrionali delle Marche.

Verrà rafforzato il personale della SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente). È prevista inoltre l’attivazione delle SOI (Sale Operative Integrate) di Pesaro – Urbino e di Ancona.

Nelle ultime ore si sono concentrate nella zona di Borgo Santa Maria e Case Bruciate i lavori previsti da Marche Multiservizi a supporto del Comune di Pesaro per intervenire su allagamenti e danni provocati dalla violenta pioggia e grandine di venerdì.

Con l’ausilio del mezzo autospurgo, le squadre sono all’opera per la pulizia di caditoie e fognature, al fine di ripristinare le condizioni ottimali per evitare ulteriori allagamenti in occasione delle prossime piogge.

Per quanto riguarda la pulizia delle strade invece, dopo gli interventi di sabato e domenica in quartiere Pantano, via Mancini e strade limitrofe, le spazzatrici hanno effettuato un secondo passaggio in zona Mare, nei dintorni di viale Trento e viale Trieste, per rimuovere soprattutto le tante foglie cadute colpite dalla grandine.

Marche Multiservizi ha continuato a lavorare per tutto il fine settimana con le sue squadre di pronto intervento, incrementando il numero di mezzi operativi.

Questi interventi speciali sono stati tempestivamente organizzati come risposta alle violente precipitazioni di venerdì scorso sia per ridurre i disagi ai cittadini creati dagli allagamenti, sia per ripulire le strade della città.