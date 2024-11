Pesaro, allarme truffe del gas. Marche Multiservizi mette in guardia

PESARO – Allarme truffe, Marche Multiservizi mette in guardia i cittadini. Sono giunte numerose segnalazioni in queste ore, in particolare dai Comuni di Tavullia e Montecalvo in Foglia, di persone che si presentano a casa dei cittadini chiedendo di poter visionare le bollette di luce e gas o di aver accesso ai contatori. Marche Multiservizi, con l’obiettivo di mettere in guardia gli utenti da potenziali rischi di truffe, sottolinea che non si tratta di dipendenti MMS o di operatori di ditte che lavorano per conto di MMS.

Marche Multiservizi non vende energia (luce e gas) e quindi non ha operatori che propongono di stipulare contratti di questo tipo. Per tutto ciò che concerne l’attività di lettura e sostituzione contatori Marche Multiservizi opera attraverso due ditte incaricate (Ener Services e Easy Servizi) i cui operatori sono ben identificati con apposito cartellino in cui vengono riportati nome e cognome e il fatto che si tratti di un’attività svolta “per conto di Marche Multiservizi”.

Qualora il cittadino ritenesse utile effettuare un ulteriore verifica dell’identità dell’operatore sarà sufficiente contattare il Servizio clienti: telefonicamente chiamando al numero verde 800.600.999 (attivo dal Lunedì al Venerdì 08:00-18:00 e il Sabato 08:00-13:00​​​​​​​) o via mail a clienti@gruppomarchemultiservizi.it.

Marche Multiservizi ricorda infine «che già da qualche mese in diversi Comuni del territorio provinciale operatori di due ditte terze che lavorano per conto di Marche Multiservizi (HYDRO INGEGNERIA e I.A. CONSULTING S.r.l), anche in questo caso muniti di apposito tesserino, stanno procedendo con il censimento dei contatori dell’acqua, sia delle utenze domestiche che di quelle non domestiche, limitandosi a scattare delle fotografie dell’apparecchio. Si tratta di rilievi, che verranno effettuati gradualmente in tutti i Comuni, funzionali alla modellazione della rete grazie alla quale, in un secondo momento, verranno definiti gli interventi prioritari di distrettualizzazione e/o bonifica grazie ai fondi del PNRR».



E conclude: «È bene comunque ricordare che in nessun caso gli addetti di MMS o di ditte che operano per conto di MMS richiedono di visionare le bollette né tantomeno di firmare contratti od altro tipo di documentazione».