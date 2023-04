Pesaro, alla stazione per incontrare i clienti: spacciatore arrestato

PESARO – Da Urbino per spacciare droga ai clienti pesaresi.

Nel tardo pomeriggio di giovedì gli agenti della volante della questura di Pesaro hanno effettuato una serie dei controlli nella zona della stazione e del parco Miralfiore.

Proprio vicino a uno dei bar della stazione è stato visto un cittadino del Gambia residente a Urbino, regolare, di 27 anni, con precedenti specifici. Il giovane è stato tenuto sotto osservazione, poi i poliziotti sono entrati in azione. Perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di hashish (poco più di 2 grammi) e cinque di cocaina. Il gambiano era venuto a Pesaro molto probabilmente per incontrare la sua clientela e consegnare le dosi già tagliate e pronte per la cessione. Del resto la stazione e il parco sono noti luoghi di spaccio e di incontri.

È stata poi perquisita la sua abitazione a Urbino dove sono stati rinvenuti altri 12 grammi di hashish, già suddivisi e un bilancino di precisione. Così il ventisettenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella mattinata di ieri si è celebrato il giudizio direttissimo davanti al giudice di Pesaro. L’arresto è stato convalidato. Il gambiano è stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il difensore ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata.