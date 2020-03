Pesaro, aiuti a domicilio: ecco i numeri da chiamare. Al via la raccolta fondi per la terapia intensiva di Urbino

La pro loco di Pieve di Cagna impegnata in prima linea per la solidarietà. Pesaro e Fano: aiuti a chi è in quarantena o solo. Ecco le info utili per tutta la provincia

URBINO – Tutti in prima linea per la solidarietà. L’associazione Pro loco di Pieve di Cagna ha dato il via a una raccolta fondi online sulla piattaforma gofoundme.com per aiutare il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Urbino, che si trova a dover lavorare per l’emergenza Coronavirus. In 12 ore sono già stati raccolti oltre 7.000 euro: l’obiettivo è raccoglierne 30mila.

L’associazione ha scritto nel messaggio che accompagna la richiesta di fondi: «In questo momento molto delicato, anche noi nel piccolo del nostro Comune, possiamo renderci utili e fare qualcosa. Il personale medico sanitario in queste settimane sta facendo il possibile per garantire assistenza a tutti noi, per questo motivo abbiamo sentito l’esigenza di aiutare, come possiamo, il reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Urbino. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Siamo in contatto con alcuni medici e i fondi raccolti saranno interamente devoluti all’Ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva. Fate girare e condividete il più possibile, Grazie».

L’Iban è IT80M0760113300001036520086 e le informazioni si trovano su https://www.gofundme.com/f/9kgdf3-rafforziamo-la-terapia-intensiva-di-urbino?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet

Ricordiamo anche che per gli anziani soli o persone in quarantena a Pesaro è nata l’iniziativa “Mi spendo per te”, il servizio che il Centro Operativo Comunale mette a disposizione della cittadinanza in questo delicato momento di emergenza. Nello specifico si tratta di un’assistenza a domicilio rivolta a due categorie: persone in quarantena domiciliare e persone over 65 non accompagnate.

A loro verrà messa a disposizione la fornitura di generi di prima necessità e farmaci. Per mettersi in contatto con il servizio occorrerà chiamare lo 0721.387616, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 19.

È attivo da il numero verde regionale 800936677. Tutte le persone che dovessero avere dubbi rispetto al loro stato di salute non devono recarsi in ospedale, nè negli studi dei medici di medicina generale, ma contattare telefonicamente dalle ore 8 alle ore 20 il nuovo numero verde Coronavirus messo a disposizione dalla Regione Marche.

A Fano è attiva la linea telefonica 0721 887483 e 0721 887485 da lunedì a domenica dalle 8 alle 20. È destinata esclusivamente a tutte quelle persone, in isolamento domiciliare, che non dispongono di aiuti familiari o extra-familiari e che quindi si trovano isolate. Chiamando a questi numeri, attivi dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 20, sarà possibile richiedere beni di prima necessità (cibo e medicinali). Nella giornata di domenica i numeri saranno attivi solo per quanto riguarda le richieste di medicinali.

Anche il Comune di Urbino ha attivato il numero 333 7577943 a cui possono rivolgersi le persone sole, anziane e coloro che si trovano in situazione di necessità in questo momento di emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID- 19.

La chiamata dovrà essere motivata dall’impossibilità di provvedere autonomamente all’acquisto di beni di prima necessità, come farmaci e cibo.

Il numero è collegato al personale dei Servizi Sociali comunali. Si può chiamare dalle 8 alle 14 e per urgenze anche nel pomeriggio.