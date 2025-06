Pesaro, affidato il servizio di salvataggio nelle spiagge libere

PESARO – Affidato l servizio di salvataggio nelle spiagge libere.

L’assessore Riccardo Pozzi con delega alla Tutela della Costa, annuncia l’affidamento del servizio alla Bagninning srls di Pesaro, aggiudicatrice del bando pubblico triennale emesso dal Comune per il salvataggio nelle spiagge libere pesaresi, attivo dal prossimo fine settimana. «Questo a conferma dell’attenzione riservata dall’Amministrazione comunale nei confronti del litorale e di coloro, turisti e pesaresi, che amano il mare e voglio viverlo in sicurezza».

«Riconfermare il servizio è una scelta non scontata – precisa Pozzi – che facciamo come Amministrazione per valorizzare l’intera costa, renderla più fruibile e, soprattutto, più sicura e “inclusiva” mettendo “sotto controllo” anche le aree senza concessioni presenti nel territorio». L’Amministrazione ha infatti assegnato il servizio di salvamento e assistenza bagnanti nelle spiagge libere comprese nel territorio comunale. «Coprirà – spiega Pozzi – il litorale con una serie di postazioni presidiate dai guardaspiaggia dalle ore 10 alle 18 (per una durata minima continuativa di 8 ore, come da ordinanza della Capitaneria di Porto) a giugno nel fine settimana (sabato e domenica dei giorni 14 e 15, 21 e 22, 28 e 29); a luglio dal giovedì alla domenica (nei giorni 3, 4, 5, 6; 10, 11, 12, 13; 17, 18, 19, 20; 24, 25, 26, 27 e 31); ad agostotutti i giorni; a settembre, dal lunedì 1 a domenica 7».

I tratti senza concessioni che saranno monitorati dai professionisti della ditta Bagninning srls di Pesaro di Alessandro Vichi, si estendono per 2800 metri dalla zona di Fosso Sejore (al confine con il comune di Fano), toccando la spiaggia di levante, proseguendo verso il litorale del centro-porto fino a raggiungere Baia Flaminia, la spiaggia di ponente. Le 6 postazioni sono: Sottomonte Cocoloco – Arenile; Sottomonte Ardizio 3° sottopasso; Sottomonte Ardizio 2° sottopasso; Sottomonte Ardizio 1° sottopasso; Pesaro Basket; Baia Flaminia.

Tratti delimitati dalle boe che segnalano le aree interdette alla navigazione che la ditta Bagninning ha posizionato ierimattina a bordodell’idroambulanza “Nettuno”, il mezzo di Croce Rossa Italiana – Comitato di Pesaro dotato di defibrillatore e materiale sanitario di soccorso, insieme ai volontari Angiolo Giabbani ed Enzo Loi.

«A loro, in rappresentanza della grande squadra di CRI, va il plauso dell’Amministrazione – continua Pozzi -. L’attività della Croce Rossa Italiana, grazie ai volontari di Pesaro, rende possibile una maggiore assistenza nelle acque e nelle spiagge di Pesaro senza oneri per il Comune. Questo grazie a mezzi – come le moto d’acqua e l’idroambulanza – e al personale (come i soccorritori in bicicletta) che aumentano il presidio della costa con una presenza discreta, rassicurante e autorevole in grado di agire in tempi molto rapidi in caso di soccorso. A tutti i volontari va il nostro il ringraziamento per essere sempre in prima linea al servizio della comunità insieme alla Guardia Costiera di Pesaro, punto di riferimento per la sicurezza in mare».

CRI sarà in campo, fino al 7 settembre, il sabato, la domenica e i festivi, con un’intensificazione della presenza ad agosto, con i “soccorritori in bicicletta” lungo le piste della Bicipolitana dal porto a Fosso Sejore e per attività di assistenza in mare e in spiaggia con le moto d’acqua (che avrà a bordo personale volontario O.P.S.A. e, secondo disponibilità, personale sanitario) e con l’idroambulanza dotata di defibrillatore e materiale sanitario di soccorso.