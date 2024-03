Pesaro, affidato l’appalto per i lavori alla scuola Anna Frank

PESARO – Assegnati i lavori per la scuola Anna Frank di Santa Maria delle Fabbrecce. Un intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio, «davvero importante – spiega Riccardo Pozzi, assessore al Fare -. Siamo pronti a partire con il cantiere affidato all’ATI costituita da Gambini Restauri di Pesaro, IMP.E di Urbania (PU), Zolfanelli Impianti di Pesaro e Cancellieri Costruzioni e Restauri di Apecchio e che inizierà l’intervento già dai primi giorni di aprile come indica il decreto ministeriale di attribuzione del contributo. È davvero un orgoglio e una soddisfazione dare il via a un’altra operazione dedicata alle scuole della città. Un patrimonio edilizio a cui, come Amministrazione, abbiamo destinato 35.426.097 euro di investimenti (una cifra enorme, rivolta a strutture di ogni ordine e grado e a progetti elaborati senza ulteriore consumo di suolo) perché siamo certi che, per avere una società migliore, bisogna partire dalle scuole».

L’assessore Riccardo Pozzi davanti al render dell’Anna Frank

Pozzi spiega poi l’intervento da 3,6milioni (sul quale l’ATI ha offerto un ribasso superiore all’11%) interamente finanziato dal Pnrr, che restituirà a Pesaro entro marzo 2026, «Uno degli edifici più green, bello, innovativo e sicuro d’Italia. Una scuola al top dell’efficientamento energetico – proseguendo nel filone da “Oscar green” della Brancati – che si inserirà perfettamente nel contesto del San Bartolo». Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione della primaria, «La nuova opera avrà una forma che “abbraccia il sole” con due ali allungate definite nella stessa posizione dell’attuale; avrà ambienti luminosi e distribuiti su due livelli. La struttura sarà in legno con elementi di chiusura verticali in vetro su lato sud e tamponature opache nella parte nord/ovest. Le superfici in vetro avranno sistemi esterni oscuranti che garantiranno internamente la temperatura ideale» conclude l’assessore al Fare.