Pesaro, ecco “Adotta l’autore”, il convegno sui libri per invertire la tendenza sulla lettura

PESARO – Torna il convegno di “Adotta l’autore” il punto su letteratura e lettura per bambini e ragazzi nato da un format della libreria e presidio culturale pesarese Le foglie d’oro. Il tema di quest’anno è “A cosa serve leggere?”

La domanda è provocatoria, specie se a rivolgerla è una libreria, per bambini e indipendente, per giunta; ma si sa: le domande più scomode sono quelle formulate dai più piccoli. La libreria in questione, presidio culturale nonché Antenna di Medici senza Frontiere, è Le foglie d’oro di Pesaro, aperta nel 1999.

La libreria da 21 anni porta avanti un format di sua invenzione, “Adotta l’autore,” per promuovere la lettura di bambini e ragazzi con il coinvolgimento di scrittori, illustratori e del sistema scolastico del territorio. Un viaggio che prosegue in barba alla dematerializzazione virtuale e artificiale, che ha annualmente il suo avvio con un convegno a Pesaro. Si tratta di un appuntamento, organizzato alla vigilia della ripresa delle scuole, che rappresenta di fatto gli Stati Generali marchigiani della letteratura per ragazzi.

Quest’anno l’evento si svolgerà l’8 settembre a Palazzo Gradari, dalle 9 alle 17, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili. Si parlerà di storie e Storia, bullismo e libri in grado di creare ponti, con ospiti nazionali e internazionali. Per partecipare lefogliedoro@libero.it 072168612

“Adotta l’Autore” è un progetto che porta scrittori di libri per bambini e ragazzi in contatto con i loro giovani lettori; per il tramite di famiglie e scuole i ragazzi scelgono un autore di riferimento con cui, nel corso dell’anno scolastico, possono interagire, ovviamente leggendo i suoi testi insieme, scrivendogli e infine incontrandolo in libreria e in momenti di conferenza spettacolo.

Dalla prima edizione del 2005 Adotta l’autore ha portato a Pesaro oltre 120 autori nazionali e internazionali, alcuni tornano ogni anno, altri sono passati solo per un’edizione come Anne Fine o Aidan Chambers, o ancora, Bernard FA riot.

Dal rapporto annuale ISTAT 2025 sulle abitudini degli italiani, un approfondimento storico sulla percentuale di lettori nel tempo libero fino al 2023. Considerando la lettura di libri, nonostante l’aumento costante del livello di istruzione della popolazione negli ultimi decenni, la percentuale di lettori nel tempo libero è rimasta sempre bassa nel nostro Paese, attestandosi nel 2023 al 40,1% tra la popolazione di 10 anni e più.

Leggono più i giovani (il massimo si raggiunge nella classe di età 10-14 anni), mentre andando avanti con l’età si osserva una progressiva diminuzione.

Nella Regione Marche, ecco i dati relativi ai lettori dai 6 anni in su che hanno letto almeno un testo: (2021 561, 2022 536, 2023 584. Da 1 a 3 libri (2021 276, 2022 255, 2023 286) 12 e più libri (2021 59, 2022 95, 2023 70).

Dalla rilevazione della Associazione Italiana Editori, aggiornamento 10 luglio 2025 le Case editrici nelle Marche sono 144, 2,6% del totale delle italiane.

Volumi prodotti nel settore infanzia: 118 su un totale di 1502 pubblicazioni, pari all’1,6% della produzione italiana.

Librerie presenti in regione 147 per 930.675 abitanti (quelli residenti in Comuni serviti da librerie). Comuni marchigiani con popolazione superiore a 10mila abitanti senza librerie 6 (83.449 marchigiani vivono in Comuni senza librerie)