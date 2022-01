Era titolare dello stabilimento "Gastone&Marta" in viale Trieste. Aveva 79 anni. «La spiaggia era la sua casa»

PESARO – Addio allo storico bagnino Gastone Sgueglia della Marra, storico titolare di Bagni ‘Gastone&Marta’, in viale Trieste. Aveva 79 anni e da 35 anni gestiva la spiaggia che in passato era stata dei genitori. Lascia la moglie, i due figli.

Gastone, lo storico bagnino

L’amico Andrea Biancani lo descrive come «il Bagnino, con la B maiuscola. Uno stabilimento storico, il suo, che conduceva con amore e dedizione. Aveva un unico obiettivo, far star bene i suoi clienti. Era la sua seconda casa o forse anche la prima. C’era sempre, lo trovavi lì anche d’inverno, a sistemare e a controllare che fosse tutto a posto. Partecipava sempre agli incontri istituzionali che riguardavano il suo settore ed esprimeva le proprie idee sempre con grande educazione e rispetto dei ruoli. Un altro pezzo di storia della città che ci lascia al quale va il mio ricordo e la mia riconoscenza di stima per il suo lavoro. Le mie più sentite condoglianze a Marta e a tutti I suoi cari».