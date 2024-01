Pesaro, addio al porta a porta in centro storico: ecoisole intelligenti

PESARO – Addio porta a porta, ecco le ecoisole in tutto il centro storico.

Addetti di Marche Multiservizi al lavoro per l’installazione delle ecoisole informatizzate nel centro storico di Pesaro. Dal 5 febbraio infatti il centro storico abbandonerà il sistema di raccolta differenziata porta a porta: il modello con le isole ecologiche informatizzate, già attive da poco più di un anno in un quadrante del centro che comprende le vie Nobili, Del Moro, G.Bruno, A.Spada, Morselli e Borgomozzo, si amplierà a tutta l’area della Ztl.

Alle attuali 6 ecoisole informatizzate se ne aggiungeranno 17 per un totale di 23 ‘cassonetti intelligenti’ per il conferimento dei rifiuti all’interno della zona traffico limitato. Ieri sono state installate le ecoisole in via del Teatro ed in via Oberdan, oggi lavori in corso in via Massimi e via Severini mentre nei prossimi giorni si proseguirà nelle altre vie interessate. Si tratta di raggruppamenti di contenitori, che consentono di effettuare in un unico luogo la raccolta separata di carta e cartone (blu), plastica e lattine (giallo), vetro (verde), organico (marrone) e indifferenziato (grigio).