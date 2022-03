PESARO – In scooter contro il camion. È morto Marco Ragnetti, aveva 16 anni, studente dell’Agraria Cecchi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di martedì 8 marzo a Borgo Santa Maria, poco dopo il bivio di Case Bruciate. Il giovane stava viaggiando in scooter e per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un camion che procedeva in senso opposto.

L’impatto è stato violento. ll giovane è finito a terra battendo la testa. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è arrivata l’eliambulanza, ma i sanitari hanno optato per trasferirlo in rianimazione a Pesaro.

Marco Ragnetti con la divisa della Alma Juventus Fano

Il giovane era in condizioni disperate e poco dopo il ricovero è morto. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Tavullia e di Pesaro.

Descritto come un ragazzo solare, vivace, sempre attivo. Marco ha giocato per qualche anno a Rugby nelle Formiche di Pesaro, poi nella squadra di ciclismo Asd Alma Juventus Fano. Lo ricordano così: «Abbiamo perso un pezzo della nostra grande famiglia, Mark il Biondo, ciao Marco sarai sempre con noi, il tuo sorriso sarà sempre con noi».