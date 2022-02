Pesaro accoglie i campioni del cubo di Rubik: nel weekend si sfideranno in 100

PESARO – A Pesaro per sfidarsi a uno dei grattacapi per eccellenza. Si tratta di 100 appassionati del Cubo di Rubik partecipanti alla “Pesaro open 2022”. La competizione, organizzata dalla Cubing Italy.org di Bologna con il patrocinio del Comune, è in programma sabato 26 e domenica 27 febbraio all’hotel Baia Flaminia, dalle 9 alle 18.

«Pesaro si conferma ancora una volta città dello Sport – spiega Mila Della Dora, assessora alla Rapidità con delega allo Sport – con questo evento inclusivo che mancava nella nostra città. Siamo orgogliosi di poter contribuire a concretizzare una manifestazione particolare e davvero suggestiva». A partecipare, decine di atleti italiani e stranieri: «Le iscrizioni alle gare sono andate sold out in 10 minuti. Speriamo di poter replicare l’iniziativa ampliandola a un maggior numero di partecipanti. I requisiti per farlo ci sono tutti: la posizione baricentrica della città, la capacità organizzativa dimostrata, l’interesse raccolto dalla disciplina».

La competizione sarà incentrata sulla risoluzione del “Cubo di Rubik” e delle sue diverse varianti (2x2x2; 3x3x3; Square-1; One-Handed; Blindfolded, ecc.). I risultati raggiunti, trattandosi di una competizione riconosciuta a livello mondiale dalla World Cubing Association, saranno pubblicati sul sito di WCA e di Cubing Italy.

«Per anni – aggiunge Alessandro Ricci, 17enne pesarese campione in carica e detentore del record italiano nella disciplina della “Square-1” – abbiamo cercato di organizzare una gara a Pesaro; ora, grazie al sostegno del Comune, siamo riusciti a farlo in presenza riscuotendo da subito una grande partecipazione. Siamo certi sarà una bella manifestazione».

Un’aspettativa confermata anche Giovanni Contardi: «I 100 giovani partecipanti – età media tra i 15 e i 20 anni – si divertiranno a risolvere il rompicapo in diverse specialità che speriamo possano ispirare tanti ragazzi a voler intraprendere questo passatempo, e magari trasformarlo in sport» ha aggiunto il già campione italiano che ha trasformato la sua passione in lavoro. Il 27enne pesarese è oggi un artista internazionale del cubo di Rubik (suo il ritratto di Gioachino Rossini realizzato a gennaio 2019 in piazza del Popolo con 720 cubi, ndr).

Ingresso gratuito (necessario super green pass e mascherina Ffp2).