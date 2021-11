Pesaro, accelerazione per le terze dosi, 100 all’ora nel Punto vaccinale di Muraglia

PESARO – Terze dosi, affluenza raddoppiata: cambiano le regole. Succede al Punto Vaccinale di Muraglia, che ha registrato in questi giorni un’impennata di terze dosi, in seguito alle ultime disposizioni del Commissario Straordinario all’Emergenza.

Numerosi i cittadini di Pesaro e dintorni che si sono recati presso il Punto Vaccinale Ospedaliero di Via Lombroso, aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, anche in modalità “Open Day”, modalità che garantisce la vaccinazione anche a quella fascia di utenti non in grado di accedere alla prenotazione.

In virtù dell’incremento dell’affluenza, al fine di garantire l’accesso al punto vaccinale in piena sicurezza – sia per gli utenti che per gli operatori – e gestire correttamente le attese, evitando inopportuni assembramenti, a partire da venerdì 26 novembre verranno introdotte nuove modalità di accesso alla struttura.

L’azienda ospedaliera Marche Nord fa sapere che dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle 9 alle 11, potranno accedere al punto vaccinale gli utenti provvisti di prenotazione, che verranno chiamati in base all’orario assegnato dalla piattaforma di Poste. Dalle 11 alle 13 verrà mantenuto l’Open Day per le terze dosi, per coloro che non hanno effettuato la prenotazione, ma nel rispetto della capienza massima di somministrazioni erogabili dal punto vaccinale, ovvero 100 dosi all’ora. Pertanto, alle ore 11 e alle ore 12 di ogni giorno, gli operatori incaricati assegneranno 100 posti per ciascuna ora, sulla base dell’orario di arrivo degli utenti al punto vaccinale. La domenica, invece, la somministrazione avverrà solo su prenotazione, effettuabile sempre attraverso la piattaforma gestita da Poste Italiane (al link somministrazioni.vaccinicovid.gov.it).

Questa regolamentazione consentirà al punto vaccinale di mantenere alta l’erogazione di 100 somministrazioni all’ora, garantendo l’erogazione di terze dosi al numero crescente di richieste ma, al contempo, tenendo alta l’allerta sulla sicurezza di operatori e utenti che vi accedono. A partire dal 13 dicembre, la campagna vaccinale proseguirà presso il PVO di Muraglia su prenotazione.