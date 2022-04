Pesaro, a Maria Teresa Federici il premio Sara Levi Nathan

Ricci e Murgia: «Una grande donna, che si è distinta per il senso di giustizia e per l’impegno verso gli altri». Mattioli: «Una vita spesa per la comunità»

PESARO – È stato assegnato il premio di benemerenza “Sara Levi Nathan” a Maria Teresa Federici. A consegnare il premio il sindaco Matteo Ricci, l’assessore alla Gentilezza Camilla Murgia e la Presidente delle Donne Elette Guendalina Blasi. Presenti le consigliere della XII commissione, quella delle Donne Elette che hanno deciso di conferire il titolo a Maria Teresa Federici con questa motivazione: “per l’esempio di vita e l’impegno pubblico donato a pieno titolo di volontariato alla cura e assistenza di persone emarginate, sofferenti e spesso nel buio della nostra società, con pieno senso cristiano e caritatevole che ha sempre caratterizzato tutto il suo operato”.

«Oggi consegniamo un premio importante – ha detto il sindaco Matteo Ricci -, intitolato a Sara Levi Nathan, figura tra le più significative della nostra storia, che ha combattuto e lottato tanto per avere il Paese unito. Tenacia e amore sono state le sue qualità principali, caratteristiche che ritroviamo in Maria Teresa Federici. Una grande donna, che si è distinta per il senso di giustizia e per l’impegno verso gli altri, seguendo gli insegnamenti di don Gaudiano. Quello che le consegniamo oggi è un riconoscimento alla vita e una spinta a non mollare mai. In questa giornata vogliamo anche ricordare Alberto Milazzo, ci manca molto. Sono sicuro che in questo periodo difficile sarebbe stato in prima fila a sventolare la bandiera della pace».

«Ringrazio Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci che hanno voluto fortemente questo riconoscimento. Grazie anche all’assessora Camilla Murgia, alla presidentessa Guendalina Blasi e a tutta la commissione Donne elette» ha aggiunto il sindaco.

Murgia ha ricordato come Federici si sia «contraddistinta per un grande impegno sociale e dedicato alla comunità. Così oggi con tante emozione le consegniamo un premio frutto del lavoro delle Donne elette, commissione di cui sono assessore di riferimento, e con cui condivido pensieri, azioni e proposte; tra cui quelle belle come quella che oggi ci troviamo a celebrare».

Mattioli e Federici

«Una candidatura che accolsi con immediato favore, che mi giunse dalle allora assessore Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci, che a Maria Teresa le lega un rapporto amicale e professionale avendo condiviso importanti progetti di carattere sociale – spiega la consigliera Anna Maria Mattioli, allora Presidente della Commissione Donne Elette. Nel cambio presidenziale, la consegnai a Guendalina Blasi che con la Commissione e la nuova assessora Camilla Murgia poi decisero l’assegnazione unanime della benemerenza Sara Levi Nathan a Maria Teresa Federici. Una duplice affermazione e decisione che rafforza la volontà unanime del conferimento di questo premio a una figura così esemplare per le donne e la società pesarese».

Maria Teresa impersona l’immagine reale e coerente di una vita spesa al servizio della comunità che rappresenta, la figura vivente del volontariato oserei dire di cura, attenzione agli ultimi e alle persone ai margini della società. «In tanti anni al Ceis, – conclude Mattioli – ha rappresentato e rappresenta ancora oggi per la nostra città, un emblema di onestà intellettuale, di lealtà, condivisione con gli altri, il mettere a disposizione il suo sapere per curare e aiutare ad uscire dal buio a tante persone sofferenti o che avevano perso il vero senso della vita. Una mano sempre tesa per l’aiuto e il donarsi all’altro con spirito di cristiano altruismo. Oggi la sua stretta di mano, mi ha riempito il cuore di quella forza incredibile insita in Teresa….una persona che ha posto il bene comune a garanzia anche del bene individuale».