Pesaro, a 85 anni l’imprenditore Catervo Cangiotti si regala un allenamento di tennis con Luca Nardi

PESARO – Un modo singolare di festeggiare il compleanno. L’85 enne Catervo Cangiotti lo ha fatto su un campo da tennis con il campioncino Luca Nardi, che ad appena 19 anni ha già raggiunto la posizione numero 126 al mondo della classifia Atp. Cangiotti è uno dei simboli dell’imprenditoria pesarese, già presidente di Confindustria.

La sfida è avvenuta al Circolo Tennis Baratoff, ormai una seconda casa per entrambi. L’idea è venuta a Cangiotti. Cangiotti è arrivato al circolo con largo anticipo, ha indossato maglietta e pantaloncini e si è recato sulla terra rossa indoor della Baratoff per un lungo riscaldamento, prima dell’arrivo di Nardi. Dritto e rovescio e via con gli scambi.



A celebrarli anche il Tennis Club Baratoff. «In occasione dei suoi 85 anni, il nostro Catervo Cangiotti si è regalato una sessione di allenamento con Luca Nardi sotto la supervisione del loro Coach Francesco Sani. Due generazioni a confronto, con un’eredità tennistica lasciata dal mitico Catervo al n. 126 al mondo. Auguri da tutto il TC Baratoff! E sempre Forza Luca».