Pesaro, 93enne con la mano incastrata nella tenda rimane sospesa nel vuoto

PESARO – Disavventura a lieto fine per una 93enne pesarese rimasta sospesa nel vuoto dopo che la mano le si era incastrata nel meccanismo della tenda elettrica da esterni. È successo intorno alle 12 del 26 luglio in via Kennedy.



L’anziana, che si trovava al terzo piano della palazzina dove risiede, è stata tratta in salvo dal provvidenziale intervento di alcuni manovali che stavano lavorando nel piano sottostante. Nonostante lo stupore per la scena surreale a cui stavano assistendo non hanno perso tempo e subito hanno soccorso la donna evitando di fatto il peggio: i muratori hanno raggiunto la donna arrampicandosi sul terrazzo mettendola così in sicurezza e evitando che potesse cadere nel vuoto.



Dato l’allarme, sul posto si sono precipitati gli uomini della polizia, del 118 e dei Vigili del Fuoco: una task force che ha permesso di liberare l’arto della donna ed evitare conseguenze ben più gravi. La donna è stata poi trasportata al pronto soccorso del San Salvatore. Nonostante il grande spavento e alcune abrasioni non aveva ferite degne di nota.