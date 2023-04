Pesaro, 9 immobili del Comune all’asta: «Fare cassa per nuovi investimenti»  

L’Amministrazione aliena: un terreno a Muraglia; un fabbricato in via Ninchi, 2 terreni e 1 edificio a Villa Fastiggi e 4 tra uffici, garage e negozi a Montecchio

PESARO – Il Comune vende immobili, obiettivo drenare fondi per altri investimenti. Si terrà fra un mese – il 16 maggio, nella sede del Comune – l’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo di 9 immobili di proprietà comunale del valore complessivo (base d’asta) di 1.540.500 euro.

Riccardo Pozzi, assessore al Fare, sottolinea che «Si tratta di beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune; li mettiamo all’asta per generare nuove risorse: investimenti per i Quartieri e l’intero territorio».

L’asta comprende un terreno edificabile con sovrastante rudere, in via dei Condotti 2 (zona Muraglia, Quartiere 7), con valore di 219.000 euro. L’Amministrazione tenta di alienare anche un fabbricato ad uso ristorante in via Ninchi 3. Costruito nel 1969, è stato rinnovato nel 2010-2011, il Comune lo mette all’asta con valore di 440.000 euro, assegnando un diritto di prelazione a coloro che detengono in locazione l’immobile.

Inserito tra le alienazioni anche il terreno di 533mq in via Fastiggi, nel Quartiere 4 con valore di 34.700 euro e destinazione prevalentemente residenziale. Rientra nell’asta anche il terreno di circa 150 mq, attualmente utilizzato a verde pubblico, con destinazione prevalentemente residenziale, in via Giovanni A. Da Pesaro, dal valore di 18.200 euro. Stessa zona per l’ex delegazione Villa Fastiggi, in via Fastiggi 96; quello che era un edificio scolastico a tre piani fuori terra (escluso sottotetto) è corredato di scoperto esclusivo sul retro e di un corpo di fabbrica adibito a centrale termica. È all’asta con valore di partenza pari a 232.000 euro.

Sono 4 tra negozi, ex uffici e garage gli immobili che andranno all’asta situati a Montecchio di Vallefoglia. Nel dettaglio si tratta di: un negozio in via Pio La Torre 70 (al primo piano dell’edificio “C” del centro commerciale), dal valore di 62.000; un garage in via Pio La Torre (piano seminterrato, edificio “D” del centro commerciale a cui si accede da una strada privata, con valore di 33.600; gli uffici dell’ex poliambulatorio Asur di via Pio La Torre 92 (al primo piano del corpo di fabbrica “D” del centro commerciale, valore di 318.000 euro) e quelli al civico 36 (al piano terra dell’edificio “E” del centro commerciale; valore di 183.000 euro).