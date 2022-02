Pesaro, 83enne perde la vita sui binari: bloccata la circolazione ferroviaria

PESARO – Dramma nella mattinata del 19 febbraio dove un uomo, G.D., classe 1939, ha perso la vita sui binari. L’incidente si sarebbe consumato all’altezza di via La Marca.



L’allarme è stata dato intorno alle 10 quando l’impatto si era già consumato: sul posto è stato chiesto l’intervento della Polfer che ha provveduto a bloccare la circolazione ferroviaria per consentire la rimozione dei resti del corpo.



Difficile ricostruire l’accaduto: nessuno macchinista che nelle ultime ore ha percorso la linea adriatica aveva notato l’uomo o si sarebbe accorto dell’impatto. Purtroppo l’allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che hanno notato il cadavere mutilato. Non si può escludere che, alla base della tragedia, ci sia un gesto volontario.