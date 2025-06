Pesaro, in 6mila per Amway e musical tra Vitrifrigo e Auditorium

PESARO – Vitrifrigo e Auditorium Scavolini, 6.000 presenze in quattro giorni.

Premiazioni, spettacolo, performance e musica con due grossi eventi in contemporanea alla Vitrifrigo Arena e all’Auditorium Scavolini. Si tratta della convention nazionale di Amway, che ha chiuso domenica 8 giugno all’Arena e del musical “Il coraggio delle idee”, in scena fino a lunedì 9 giugno all’Auditorium. Si tratta di uno spettacolo sempre molto atteso in città perché coinvolge oltre 400 studenti di tutte le scuole superiori della provincia, con il coordinamento del liceo Scientifico e Musicale Marconi di Pesaro. Il musical, che quest’anno racconta il coraggio dei partigiani e di chi ha lottato per la nostra libertà, ha debuttato all’Auditorium Scavolini venerdì sera con un grandissimo successo di pubblico. Un successo rinnovato ogni sera con un totale di circa 3.000 spettatori per tutte e quattro le repliche in programma.



In seimila, invece, all’Arena hanno partecipato alla maxi convention di Amway, azienda americana leader mondiale nel settore della vendita diretta specializzata in prodotti per la bellezza, la cura della persona, della casa e integratori alimentari.

«Questi due eventi – dice Luca Pieri, presidente di Aspes, società partecipata del Comune di Pesaro che gestisce l’Arena e l’Auditorium – per quattro giorni hanno portato in città tantissima gente e sono la conferma di come tali strutture siano sempre più protagoniste dello sviluppo dell’attività turistica di Pesaro e del territorio. È da 15 anni che Amway sceglie Pesaro per le sue convention che si ripetono tre volte all’anno: a febbraio, giugno e ottobre. Siamo bravi noi a promuoverci e le aziende come Amway a sceglierci avendo a disposizione una struttura fondamentale come la Vitrifrigo Arena che attira eventi importantissimi per l’economia della città».



Gli oltre 6.000 partecipanti all’evento, infatti, arrivati a Pesaro venerdì scorso, sono ospiti negli hotel e nei ristoranti della zona da quattro giorni.