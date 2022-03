Pesaro, 60enne scippata al sottopasso dei Cappuccini

PESARO – Scippo al sottopasso dei Cappuccini, in zona stazione e in pieno giorno. Una signora 60enne stava camminando con il marito quando sono spuntati dei ragazzi che li hanno circondati.

Uno di loro si è avvicinato e ha strappato il ciondolo di Pomellato dal collo della signora. Un oggetto in oro. Poi sono scappati in tutta fretta.



Subito dopo essere stata derubata la vittima ha chiamato la polizia per la denuncia. Una zona non nuova a queste cose. Qui spesso i giovani bivaccano e si danno appuntamento al parco della Resistenza, luogo di spaccio. Gli autori sarebbero cinque ragazzi stranieri, sulla ventina.

Un fatto simile era già successo proprio in quel punto, nell’estate 2020. Una signora era stata avvicinata da due uomini, ma le sue urla avevano messo in fuga i malviventi. La zona è sorvegliata da alcune telecamere ma non è chiaro se possano aver ripreso e inquadrato i responsabili.