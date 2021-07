Pesaro, ecco 60 posti auto riservati agli alberghi di Levante

PESARO – Parcheggio in zona mare di Levante, 60 posti per i turisti. Dal 17 luglio lo stallo sarà aperto h24 e sorvegliato. Sono 60 i posti auto riservati dal Comune di Pesaro, negli spazi dell’istituto alberghiero “Santa Marta”, con ingresso da strada delle Marche 1, fino al 31 agosto.

Un risultato importante frutto della collaborazione dell’Amministrazione comunale, di Pesaro Parcheggi e di APA Hotel, che gestirà la disponibilità dei posti auto, grazie alla disponibilità della Provincia di Pesaro e Urbino e del dirigente scolastico dell’istituto Roberto Franca.

È un’area che darà un importante servizio alle strutture ricettive della città, in particolare a quelle dell’area di Levante, nato per rispondere alle esigenze del comparto e alla vocazione turistica della città» ha detto il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini.

Luca Pieri, presidente gruppo Aspes, ha sottolineato: «Abbiamo dato il nostro contributo per mettere in campo una proposta auspicata dall’Amministrazione comunale che ci trova pienamente d’accordo».

Positivo anche il riscontro degli albergatori, come riportato da Fabrizio Oliva, presidente Apa Hotel: «Siamo soddisfatti per l’accordo raggiunto. L’area riservata ai turisti rappresenta una risposta importante alle esigenze turistiche della città. È il primo passo importante di una collaborazione tra albergatori e Amministrazione comunale, che ringraziamo per l’impegno, volta alla riqualificazione della zona di Levante».

L’area dell’istituto Santa Marta prevede inoltre i 200 posti auto dedicati ai fruitori delle spiagge (area a pagamento dalle 8 alle 20; per la prima ora 1 euro; per la seconda e terza 0,75; per le successive 0,50. Sosta minima di 30 minuti pari a 0,50€; tutti i giorni di luglio e agosto).