Pesaro, 582 mila euro dal Pnrr per la realizzazione della mensa alla scuola Pirandello

L’assessora alla Crescita Murgia: «Ottenuti finanziamenti per il 100% dei progetti presentati: premiata la strategia per scuole sicure e sostenibili»

PESARO – Pesaro ottiene altri 582mila euro dal Pnrr sulle scuole. L’intervento finanziato con 582.287,43 euro dal “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Pnrr permetterà di realizzare, nell’istituto comprensivo Pirandello di via Nanterre, una nuova mensa «liberando gli spazi dell’attuale che saranno utilizzati per la didattica e la formazione – spiega l’assessora alla Crescita e Gentilezza Camilla Murgia – Un altro bel risultato per un Comune che sta mettendo grandi energie e professionalità per ottenere scuole sempre più innovative, sicure, sostenibili e inclusive». E con un 100% di contributi ottenuti, «Abbiamo risultati lusinghieri: tutti i progetti presentati finora hanno ottenuto i finanziamenti statali, dal polo dell’infanzia via Rigoni, al recupero della Manzoni fino alla nuova Anna Frank».

«Nuove risorse che siamo riusciti ad ottenere grazie all’ottimo lavoro dei tecnici e alla strategia dell’Amministrazione, da sempre concentrata e impegnata nella valorizzazione dei servizi educativi; attenzione in cui rientra anche l’edilizia scolastica».