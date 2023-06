Pesaro, 4,7 milioni per l’efficientamento energetico delle scuole

PESARO – Efficientamento energetico, la Giunta stanzia ulteriori 4,7milioni di risorse “straordinarie”, «sia per la tipologia di manutenzione prevista», per un’edilizia scolastica «sempre più sostenibile e sicura» dicono il sindaco Matteo Ricci, l’assessore al Fare Riccardo Pozzi e l’assessora alla Crescita e alla Gentilezza Camilla Murgia nel presentare il progetto preliminare delle operazioni che interesseranno in totale 20 edifici, di cui 16 scolastici (tra nidi, scuole dell’infanzia e primarie), 3 palestre di istituti oltre all’intervento sul Municipio.

Operazioni dalla «portata straordinaria per la quantità di risorse che l’Amministrazione investirà. «Si tratta di 4.739.358,40euro di lavori “sostanziali”, che prevedono cioè la realizzazione di cappotti termici, sostituzione di infissi, installazione di pannelli solari e, in minor parte, di sostituzione caldaie; opere che miglioreranno il comfort abitativo, assicureranno la riqualificazione energetica e permetteranno anche di risparmiare sulle spese legate all’energia» aggiungono Ricci, Pozzi e Murgia.

«Ancora una volta – aggiungono sindaco e assessori – poniamo l’edilizia scolastica al centro dell’azione dell’Amministrazione. Lo abbiamo già fatto con le nuove scuole nZeb che realizzeremo tramite il Pnrr, lo facciamo con tutte le manutenzioni straordinarie previste (come quella per la Manzoni) e per quelle ordinarie. Con questa nuova progettualità andiamo a spalmare, nell’intero territorio, altri 4,7milioni per migliorare le prestazioni energetiche e la messa in sicurezza delle scuole di Pesaro».

Il piano di interventi, che inizierà già da quest’estate, è stato inserito nel quadro economico a carico dell’Ati Siram, gestore del servizio “Energia Plus” degli impianti meccanici degli edifici del Comune, come base del rinnovo contrattuale.