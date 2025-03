Pesaro, 43 nuovi posti per gli asili nido. Biancani e Murgia: «Niente più liste d’attesa»

Sindaco e assessore hanno rimodulato l'offerta. «Realizzate le promesse fatte: più tempo per iscriversi; criteri ancor più equi per le famiglie»

PESARO – Asili nido, 43 nuovi posti. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia hanno presentato la delibera per i servizi educativi comunali 0-3 anni in giunta.

«Realizzate le promesse fatte: più tempo per iscriversi; criteri ancor più equi per le famiglie; 43 nuovi posti per le iscrizioni di quest’anno, nel prossimo non ci saranno più liste d’attesa».

«Oggi è una bella giornata: il Comune, rispetta le promesse fatte rispondendo concretamente alle criticità segnalate dalle famiglie per la fascia 0-3 anni risolvendo una problematica “sistemica” a livello nazionale con le sue sole forze» dicono sindaco e assessora sottolineando come il documento formalizzi «i 43 posti in più nelle strutture scolastiche comunali. Già da settembre, per l’anno scolastico 2025/2026, avranno un sostanzioso aumentodiricettività fra nidi e sezioni primavera. Grazie al lavoro che stiamo svolgendo per creare un servizio più articolato, avremo più posti per tutte e tutti e, nel 2026-2027, gli stessi raddoppieranno. Ciò significa che nel giro di 2 anni risponderemo alle domande dei 100 bambine e bambini oggi in lista d’attesa per la fascia 0-3 anni».

Biancani e Murgia sottolineano anche l’altra novità: «Dalla prossima settimana apriremo le iscrizioni ai nidi, in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia a cui siamo abituati, per agevolare le famiglie a selezionare per tempo e dopo le giuste considerazioni, i plessi preferiti. Per sostenerle «in questo delicato passaggio di vita di piccole e piccoli che a volte crea molta ansia, soprattutto nelle famiglie che accedono per la prima volta al servizio», l’assessora ricorda che «nel sito del Comune (area tematica: Servizi educativi) sarà pubblicato il modello da presentare in modalità telematica per le iscrizioni» e che «è possibile compilarlo con l’aiuto del personale comunale», presentandosi negli uffici di via Mameli 9 (al 3° piano) previo appuntamento telefonico (prenotarlo ai numeri 0721.387534/411; rispondono il lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 11.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle 17) o via mail scrivendo a urp.educativi@comune.pesaro.pu.it.

Il sindaco Biancani e l’assessora Murgia illustrano poi le modifiche ai criteri d’accesso ai servizi comunali per il prossimo anno scolastico. «Abbiamo esteso la maggior premialità che diamo alle famiglie che devono “ricongiungere” piccole e piccoli nella stessa scuola, anche alle sezioni primavera e ai poli 0-6 anni per essere equi e garantire parità di accesso anche a coloro che scelgono questo tipo di strutture educative. Ad esempio la famiglia di una bambina che frequenta già il Polo 0-6 di via Rigoni potrà iscrivere il secondo figlio nella stessa struttura con 16 punti in più». Ulteriore novità, «l’aumento di 2 punti alla condizione di studente e studentessa per riconoscere la differenza fra l’effettività dell’impegno rispetto alla mera condizione di disoccupato/a».