PESARO – 160 squadre, oltre 4.000 atleti, 500 partite, 110 arbitri, 30 palestre. Pesaro si prepara ad ospitare l’Adriatica Cup 2022, dal 23 al 25 aprile 2022. Un altro grande evento legato al basket, arrivato alla 25esima edizione, che vedrà sfidarsi migliaia di giovani appassionati della palla a spicchi. «Un evento che dà respiro all’economia turistica della città, facendoci riassaporare aria di normalità – così l’assessore con delega allo Sport Mila Della Dora –. Vedere tanti ragazzi insieme, che dopo due anni di stop forzato a causa del covid-19 tornano a sfidarsi in tornei così importanti è sicuramente un motivo d’orgoglio per la città. Il Comune di Pesaro metterà a disposizione gli impianti, il fatto di essere una città baricentrica ci permette di intercettare molti eventi sportivi importanti e questo è una cosa che ci rende fieri. Il ringraziamento a chi da anni, con passione, organizza uno dei tornei più importanti d’Italia».

I numeri della manifestazione: 160 squadre, oltre 4.000 atleti, 500 partite, 110 arbitri, 30 palestre. «Tra i ragazzi c’è tanta voglia di giocare a basket, sarà bellissimo rivederli in campo – ha detto Giuseppe Ponzoni di Pesaro Sport Eventi –. L’Adriatica Cup è una manifestazione “laboriosa”, tra le più importanti del basket giovanile in Italia, che coinvolge giovani e giovanissimi. Le categorie che si sfideranno sono: Minibasket (nati 2011/2012/2013/2014), Esordienti, Under 13, Under 14, Under 15, Under 16, Under 17. Tutte le partite saranno gratuite e aperte al pubblico».

Una manifestazione che porterà in città migliaia di piccoli atleti e accompagnatori, per circa 20 alberghi impegnati: «Siamo soddisfatti, è una buona ripartenza e speriamo di proseguire con risultati positivi anche per tutta la stagione – ha concluso il presidente di ApaHotels Paolo Costantini -. Ospitare manifestazioni così grandi rappresenta sempre una bella sfida per tutta la macchina delle strutture alberghiere. Ci occuperemo dell’ospitalità a 360° organizzando anche iniziative collaterali, come visite alla città».

IL PROGRAMMA

Sabato 23 e domenica 24 aprile – qualificazioni (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20)

Lunedì 25 aprile – finali (dalle 9 alle 12.30) premiazioni (ore 14.30)

I risultati e le classifiche saranno aggiornati in tempo reale e disponibili nel sito: www.pesrosportevents.it e www.adriaticacup.it.